Врачи рекомендуют пожилым людям улучшать память с помощью секса

Бытует мнение, что пожилой возраст и сексуальная активность – понятия несовместимые. С этим категорически не согласны врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова.

Как заявляет доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог данного центра Асият Хашукоева, возраст ни в коем случае не влияет на способность женщины отвечать на сексуальные стимулы.

Разумеется, во время менопаузы уровень половых гормонов в организме снижается, что влияет на либидо. Больше половины женщин в возрасте 45-70 лет испытывают трудности с сексуальным влечением. Кроме того, в этот период могут начаться и физиологические изменения в половых органах, которые приводят к потере удовольствия от секса. Ситуация усугубляется тем, что пациентки, имеющие такие симптомы, практически не обращаются к врачу. Тем не менее современная медицина позволяет решить данную проблему.

Отказ женщины от секса, отметила профессор Хашукоева, имеет весьма неприятные последствия – от ухудшения общего самочувствия и депрессии до трудностей во взаимоотношениях в семье. При этом общество, принимая сексуальную активность пожилых мужчин, весьма скептически относится к женской возрастной сексуальности, с иронией воспринимают наличие молодых партнеров у пожилых женщин, сексуальную дисфункцию в 50 лет считают нормой, а желание женщины обсудить эту тему воспринимает, как навязчивую прихоть. Однако, утверждает врач, мнение, что женщины старшего возраста не должны и не могут получать сексуальное удовлетворение, глубоко ошибочно.

Что же касается возможности заниматься сексом, то биологические процессы старения не несут в себе ничего, что блокирует половую функцию. Секс в жизни женщины, с партнером или без него, должен присутствовать до самых поздних лет, таково мнение врача.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог, онколог РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Григорий Кривобородов заявил, что и для мужской сексуальности практически не существует возрастных ограничений. Конечно, проблемы с эрекцией у пожилых людей возникают не так редко – они беспокоят 20-40% мужчин старше 60 лет, а в возрасте за 70 лет число таких пациентов достигает 50-70%. Но если ранее проблему связывали с психологическими причинами, то современные научные исследования доказали, что эректильная дисфункция чаще всего вызвана сосудистыми нарушениями, а значит, они вполне поддаются врачебной коррекции.

По словам доктора Кривобородова, основным фактором нарушения эрекции у пожилых пациентов является не возраст сам по себе, а наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, гиперхолистеринемия, ожирение. Также развитию эректильной дисфункции способствует сидячий образ жизни, отсутствие физических упражнений, курение. Многое зависит и от партнерши – чем меньше женщина заинтересована в половой жизни, тем выше у мужчины вероятность эректильная дисфункции.

Часто секс в пожилом возрасте связывают с огромными нагрузками на сердечно сосудистую систему. Врач заверил, что никаких серьезных последствий для пожилого человека нет – половой акт сравним с прогулкой на расстояние 1,5 километра в течение 20 минут или подъему на два пролета лестницы за десять секунд.

Таким образом, если человек находится в стабильном состоянии, то никаких противопоказаний в сексе нет. Даже в случае серьезной эректильной дисфункции существует как минимум три ступени терапии такой патологии, каждая из которых способна дать реальные результаты.

Как показывают многочисленные исследования, сексуальная активность в пожилом возрасте расценивается как значимый критерий жизненной активности. Кроме того, регулярный секс способствует отличному настроению, улучшает память и другие когнитивные функции.