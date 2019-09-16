5G МегаФона успешно прошел тест для игры и для жизни

Компания протестировал скорость соединения 5Gна рекордных отметках.Технология поддерживает высокие скорости передачи данных и обеспечивает минимальную задержку в передаче сигнала 1-2 мс. Так, первый пример «облачного» 5G-гейминга был проведенв «Москва-Сити»на киберспортивном турнире по Dota2.

Две недели назадпри помощи сети 5GМегаФон произвелпередачу изображения сложной 3D-графики от специального сервера с минимальными задержками на самый обычный ноутбук. В результате игрок достиг точно такой же скорости работы, как и на специально подготовленном игровом ПК. Тем самым, 5G позволяет избежать затрат на покупку дорого игрового ПК и предлагать игры как онлайн-услугу.

Также была протестирована работа стандарта 5Gна современных смартфонах. В Россиипровелипередачуданных и пакетных соединений, проверили загрузку файлов, голосовыеи видеозвонки.

5G –современный стандарт связисо скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину,искусственный интеллект,дополненную и виртуальную реальность.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - говорит директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах».

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

«Результаты тестирования позволяют выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов», - считает Шиничи Танака, генеральный директор SonyMobileCommunicationsRus.

Для B2B-сегмента 5G открывает возможности дистанционного управления машинами, роботамиили предполагает управление несколькими механизмами. В прошлом году МегаФон и КАМАЗ показали первый беспилотный электробус на чемпионате мира по футболу в Казани. В 2019 году МегаФон неоднократнодемонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августепрошел киберcпортивный турнир по Dota2c использованием технологий 5G и CloudGaming.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4Gиз более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 75,9 млн клиентов.

Nokia–ведущий мировой поставщик решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования. Среди клиентов компании операторы связи представляющие услуги 6,1 млрд абонентов по всему миру.

SonyCorporation– один из крупнейших в мире разработчиков, производителей и поставщиков электроники, сетевых сервисов, полупроводников, финансовых услуг, музыки, развлечений, игр и изображений.

Qualcommи Snapdragon – товарные знаки компании QualcommIncorporated, зарегистрированные в США и других странах. QualcommSnapdragon – продукт компании QualcommTechnologies, Inc. и/или ее дочерних компаний.

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Наталья Кондратьева

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