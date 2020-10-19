Александр Астахов доложил о подготовке к благоустройству Челябинска в 2021 году

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов доложил о подготовке к благоустройству общественных пространств в 2021-м году, которое будет проводиться в южноуральской столице по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

«Осталось разместить набережную реки Миасс за КРК «Мегаполис». До конца недели аукцион будет размещен. Все остальные территории размещены и отыгрываются», - сообщил Александр Астахов на аппаратном совещании в челябинской мэрии сегодня, 19-го октября.

По его словам, готовность общественных пространств, благоустраиваемых в Челябинске по программе ФСГС в текущем году, составляет на сегодняшний день 80 процентов (дворовых территорий – 93 процента).

По другой, региональной, программе благоустройства – «Реальные дела» - вся информация по проценту выполнения и главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) актуализирована. Как сообщил Александр Астахов, выполнение работ запланировано на конец ноября – начало декабря.

«То есть по всем контрактам по обеим программам в этом году мы справимся в срок?» - уточнила глава Челябинска Наталья Котова, получив утвердительный ответ.

Мэр поручила своему заму по городскому хозяйству держать данный вопрос на контроле, а также – контролировать ход подготовки к благоустройству в будущем году.

«Следите, чтобы все документы были, чтобы договоры были заключены и мы смогли раньше начать работы», - подчеркнула Наталья Котова.