Алексей Текслер раскритиковал Мечел за неуплату налогов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал ПАО «Мечел» за неуплату компанией налоговых платежей в бюджеты разных уровней.

Об этом шла речь сегодня, 17 сентября, на совещании с ПАО «Мечел». В частности, речь шла о проблемах с уплатой земельного налога, который поступает в местный бюджет и идет на благоустройство района и города, где расположен комбинат.

«Земельный налог для того же Металлургического района – это основные поступления на благоустройство. По этому поводу есть замечания. Никуда не годится», - заявил губернатор.

Алексей Текслер попросил руководство ПАО «Мечел» дать поручение своим сотрудникам на местах решить эту проблему.

«Местные коллеги отправляют к вам, на уровень руководства группы компаний. Я прошу эту ситуацию раз и навсегда закрыть», - обратился Алексей Текслер к гендиректору ПАО «Мечел» Олегу Коржову.

На совещании обсуждались экологические вопросы, реализация действующего экологического соглашения с властями. «И вместе с вопросами экологической повестки, нужно быть полностью ответственным и за платежи. Вы для Челябинска как муниципального образования, для Металлургического района в частности, – градообразующее предприятие», - подчеркнул глава региона.