ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер раскритиковал Мечел за неуплату налогов

Экономика
Сегодня, 16:21
Размер текста

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал ПАО «Мечел» за неуплату компанией налоговых платежей в бюджеты разных уровней.

Об этом шла речь сегодня, 17 сентября, на совещании с ПАО «Мечел». В частности, речь шла о проблемах с уплатой земельного налога, который поступает в местный бюджет и идет на благоустройство района и города, где расположен комбинат.

«Земельный налог для того же Металлургического района – это основные поступления на благоустройство. По этому поводу есть замечания. Никуда не годится», - заявил губернатор.

Алексей Текслер попросил руководство ПАО «Мечел» дать поручение своим сотрудникам на местах решить эту проблему.

«Местные коллеги отправляют к вам, на уровень руководства группы компаний. Я прошу эту ситуацию раз и навсегда закрыть», - обратился Алексей Текслер к гендиректору ПАО «Мечел» Олегу Коржову.

На совещании обсуждались экологические вопросы, реализация действующего экологического соглашения с властями. «И вместе с вопросами экологической повестки, нужно быть полностью ответственным и за платежи. Вы для Челябинска как муниципального образования, для Металлургического района в частности, – градообразующее предприятие», - подчеркнул глава региона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Среда обитания
Сегодня, 17:09
Воздух станет чище?
Алексей Текслер предложил Мечелу ускорить сроки реализации экологического соглашения
Общество
Сегодня, 15:40
Первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин перешел на дистант
Политика
Вчера, 21:58
Замена произошла
Текслер возглавил Челябинское реготделение «Единой России»
Общество
Вчера, 15:42
Текслер поставил задачу селянам: Масштабные потери недопустимы
15.09.20 14:59
Челябинский цинковый завод выходит на новые рынки сбыта
15.09.20 13:31
Большинство муниципалитетов Челябинской области качественно планируют бюджет
14.09.20 15:41
ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов
14.09.20 14:40
Руководство ЮУТПП наградило студентов-юристов
11.09.20 13:51
На Южном Урале в два раза сократилось количество жалоб на мисселинг
11.09.20 11:56
Комфортное обслуживание и уникальные решения: в центре Челябинска обновили офис банка «Открытие»
11.09.20 10:06
Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза
10.09.20 17:49
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
09.09.20 17:37
ВТБ выдал на Южном Урале «Ипотеку с господдержкой» на 950 миллионов рублей
09.09.20 15:07
Федеральные эксперты высоко оценили потребительские качества недвижимости, которую возводит строительная компания «Легион».
Политика
Сегодня, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Среда обитания
Сегодня, 17:09
Воздух станет чище?
Алексей Текслер предложил Мечелу ускорить сроки реализации экологического соглашения
Новости
Сегодня, 17:26
Происшествия
Полицейские Магнитогорска ищут соучастника избиения и поджога
Сегодня, 17:16
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября
Сегодня, 16:59
Происшествия
В Челябинске задержан беглец из Тюмени, находящийся в федеральном розыске
Сегодня, 16:33
Общество
«Ростелеком» заботится о здоровье будущих медиков Южного Урала
Сегодня, 15:14
Культура
Исторический музей: на выставке «Русская книга» можно увидеть бестселлер XVII века и книгу-медальон
Материалы рубрики
Сегодня, 13:33
Экономика
ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
Вчера, 17:00
Экономика
ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира
Вчера, 16:42
Экономика
Дроны принесли ММК более ста миллионов рублей экономии
15.09.20 20:07
Экономика
ММК повышает энергетическую эффективность и экономит миллионы
15.09.20 15:02
Экономика
ВТБ: летом уральцы вдвое сократили покупки за рубежом
Теги
Алексей Текслер
земельные налоги
Мечел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика