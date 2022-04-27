27.04.2022
ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам
27.04.2022
Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
27.04.2022
К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка
27.04.2022
Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области
20.04.2022
КСП Челябинской области: Не так страшен дефолт, как его малюют
08.04.2022
КСП: В скором времени Банк России может снизить ключевую ставку
06.04.2022
КСП проверит законность трат на дороги миндортранса, мэрий Челябинска и Магнитогорска
06.04.2022
Аудиторы приступили к проверке минцифры и его подведов
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022