Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве культуры региона и его подведомственных учреждениях.

«С 28 апреля 2022 года приступаем к проведению экспертно-аналитического мероприятия в Министерстве культуры Челябинской области и подведомственных ему бюджетных учреждениях», - сообщает телеграм-канал КСП.

Аудиторы проанализируют выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов «Творческие люди», «Цифровая культура», «Культурная среда» и госпрограмм Челябинской области в сфере культуры.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет дана оценка достаточности финансового обеспечения мероприятий в сфере культуры и искусства, а также целевого и эффективного использования выделенных средств.

Кроме того, ревизоры оценят доступность услуг учреждений культуры и искусства и удовлетворенность населения качеством услуг в этой сфере.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 2.5.8).