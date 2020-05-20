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Бесплатные расчеты в китайских юанях – акция для бизнеса в Челиндбанке

Экономика
Сегодня, 14:17

Бесплатное открытие счета и бесплатные переводы в юанях, а также дополнительные бонусы по РКО для участников ВЭД.

Челиндбанк проводит акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – участников внешнеэкономической деятельности, открывающих счет в китайских юанях.

В рамках акции клиентам предлагается бесплатное открытие расчетного счета в китайских юанях, а также бесплатные переводы в данной валюте. Условия акции действуют в течение 180 дней с даты открытия счета в юанях.

Участники акции получают также дополнительные бонусы: бесплатное открытие одного расчетного счета в рублях РФ и долларах США; бесплатное подключение к/переход на СДБО «Клиент-Банк iBank2» с уровнем безопасности «Стандартный».

Период проведения акции с 20 мая по 31 декабря 2020 года. Подробные условия акции на сайте Банка.

 

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