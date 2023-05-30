«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»

Покупатели торговой сети «Пятёрочка» могут стать счастливыми обладателями семейного автомобиля, годового запаса любимых продуктов, сертификатов на покупки, бытовую технику и многих других товаров.

Новая инициатива торговой сети называется «Без забот на год вперед»*. Ее «Пятёрочка» будет реализовывать до девятого июля текущего года.

Участникам предлагается совершить покупку на определенную сумму и зарегистрировать чек на сайте сети. Счастливчики могут получить как подарочные карты «Пятёрочки» (такой шанс сеть будет предоставлять своим покупателям еженедельно), так и годовой запас любимых продуктов (при регистрации свыше трех чеков).

Семейный автомобиль можно получить при регистрации более десяти чеков торговой сети, отслеживая информацию о своем статусе как участника в личном кабинете.

Кроме прочего, после регистрации первого чека каждый гость гарантированно получает промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» и баллы на карту.

Дополнительно все участники, активировавшие данный промокод, каждую неделю смогут «побороться» за смартфон в подарок. За покупки, оформленные в сервисе экспресс-доставки, у каждого гостя появится шанс стать обладателем сертификата на приобретение посудомоечной машины.

Также спецпредложение сети «Без забот на год вперед» предусматривает призы за покупку товаров от ряда брендов – партнеров «Пятёрочки», приобретение продукции которых дает покупателям возможность получить умные часы, кофемашину, электрогриль, робот-пылесос, сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.

Помимо всего вышеперечисленного, «Пятёрочка» снова дарит всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в спецпредложении, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам одна пара друзей получит крупную денежную сумму.

*Все подробности о спецпредложении и условиях участия в нем можно узнать на сайте торговой сети «Пятёрочка».