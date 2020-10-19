Благоустройство челябинского стадиона «Центральный» с северной стороны откладывается
Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев доложил мэру Натальи Котовой о ходе работ по реконструкции стадиона «Центральный».
Напомним, ранее градоначальница давала ему поручение держать данный вопрос на контроле.
Сергей Авдеев сообщил, что на сегодняшний день на «Центральном» с трех сторон – восточной, западной и южной – уложен первый слой асфальта. На этой неделе здесь планируется уложить и второй слой покрытия.
«Остается вопрос только по северной стороне, где все еще ведутся работы, связанные с теплотрассой и строительством ТРК», - отметил Сергей Авдеев.
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