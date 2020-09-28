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Более двух тысяч южноуральцев заплатили налоги единым налоговым платежом

Экономика
Сегодня, 11:19
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В течение 2020 года более двух тысяч жителей Челябинской области воспользовались единым налоговым платежом. Уплаченная сумма превысила 11,6 миллиона рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении ФНС по Челябинской области, единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. Сумма исчисленного, но не удержанного работодателем налога на доходы физических лиц, наряду с имущественными налогами отражается в сводном налоговом уведомлении.

 С помощью единого налогового платежа одним платежным поручением можно перевести деньги в счет текущих и будущих налоговых обязательств.

При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, больше не стоит беспокоиться о сроках уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. В первую очередь перечисленные суммы будут зачтены в счет погашения недоимок или задолженностей. Уплачивать единые платежи могут и третьи лица, однако, требовать возврата денежных средств имеет право только сам налогоплательщик. Все данные отражаются в «Личном кабинете для физических лиц».

Единый налоговый платеж экономит время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документы вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств.

Перечислить единый налоговый платеж можно, воспользовавшись электронными сервисами ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц» через опцию «Пополнить авансовый кошелек».

 

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