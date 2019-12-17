Принято Думой

Бюджет Челябинска в 2020 году будет дефицитным
Фото: 
Евгения Александровна
Экономика
Сегодня, 11:39
Автор: 
Инна Шемаева Евгения Александрова

Бюджет Челябинска на 2020 и плановый период 2021-2022 годы был утвержден депутатами сегодня, 17 декабря, на заседании городской Думы. Главный финансовый документ принят народными избранниками единогласно.

Планируется, что в 2020 году объем доходов городского бюджета составит порядка 40 миллиардов рублей. 30 процентов из этой суммы – это налоговые и неналоговые поступления. Порядка 68 процентов - это межбюджетные трансферты.

«Основную долю налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составят налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения и налог на доходы от использования имущества. Дефицит бюджета в 2020 году составит порядка 674 миллионов рублей», - сказала председатель комитета финансов администрации Челябинска Ирина Кузнецова.

Основными направлениями в расходовании бюджетных средств в 2020 году станут отрасли социальной сферы – образование, культура, спорт, социальная политика. На эти цели запланировано 77,4 процентов всех расходов. Самая крупная сумма – более миллиарда рублей предусмотрена на строительство школ и детских садов в новых микрорайонах Челябинска. А также на реконструкцию Ленинградского моста. На эти цели заложено 570 миллионов рублей.

«Кроме того, сохранится финансирование на обеспечение льготного проезда в транспорте и на исполнение социальных программ в полном объеме. На 23 процента увеличена сумма на содержание муниципальных театров и кинотеатров, музыкальных школ, домов культуры. Также увеличены суммы на содержание и ремонт дорог, а также благоустройство дворовых территорий и общественных пространств», - добавила Ирина Кузнецова.

Бюджет 2020 года прошел процедуру бюджетных слушаний и был рекомендован депутатам городской Думы к принятию. Депутаты за главный финансовый документ проголосовали единогласно.

Автор: 
Инна Шемаева Евгения Александрова
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Теги
Челябинская городская Дума
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