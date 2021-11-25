Бюджет Челябинской области пополнился еще на четыре миллиарда

Бюджет Челябинской области на 2021 год увеличен более чем на четыре миллиарда рублей в связи с уточнением прогнозов по собственным поступлениям и получением федеральной помощи.

Соответствующие поправки в главный финансовый документ утвердили депутаты Законодательного собрания на заседании 25 ноября.

Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, корректировка областного бюджета обусловлена необходимостью изменения его параметров с учетом ожидаемого исполнения по доходам, уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.

Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличен в целом на четыре миллиарда 236 миллионов 121,37 тысячи рублей в связи с уточнением прогноза поступлений главными администраторами доходов областного бюджета.

Почти половина из этой суммы – два миллиарда 36,3 миллиона рублей – предусмотрена на укрепление материально-технической базы областных медучреждений.

На решение социально-значимых вопросов местного значения дополнительно направят 550 миллионов.

На ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из областного бюджета выделено 518 миллионов 380 тысяч рублей (для обеспечения софинансирования средств, направленных из резервного фонда Правительства РФ).

На реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»» предусмотрели 486,9 миллиона рублей, на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 191,011 миллиона, на финансирование дорожной деятельности – 190 миллионов, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры области – 29 миллионов 866,04 тысячи рублей.

Кроме того, из федерального бюджета дополнительно в регион поступило 313 миллионов 118,8 тысячи рублей. Из них 228 миллионов 360,5 тысячи рублей выделено на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медработникам, участвующим в проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой им отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска. Из областного бюджета на эти цели на условиях софинансирования выделено еще 228 миллионов 360,5 тысячи рублей.

Дополнительную федеральную помощь направят также на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур (60 миллионов 936 тысяч рублей), закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (11 миллионов 93,5 тысячи рулей), обеспечение жильем ветеранов войны (семь миллионов 824,8 тысячи рублей), выплаты почетным донорам (три миллиона 747 тысяч), обеспечение деятельности сенаторов РФ и их помощников (один миллион 157 тысяч рублей).

Вместе с этим, как пояснил Андрей Пшеницын, в областном бюджете предусматривается и уменьшение федеральных средств на общую сумму 318,6 миллиона рублей в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне с учетом фактической потребности в этих средствах.

В результате утвержденных изменений доходы и расходы регионального бюджета на 2021 год составят 229 миллиардов 993,6 миллиона рублей. Бюджет остается бездефицитным.