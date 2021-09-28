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28.09.2021

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Законодательное Собрание Челябинской области
Бюджет Челябинской области
Владимир Мякуш
Андрей Пшеницын
Экономика
28.09.2021 21:52

Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей

Бюджет Челябинской области будет пополнен еще почти на три миллиарда рублей за счет дополнительного поступления федеральных средств. Деньги предназначены на социально-значимые расходы.

Поправки в главный финансовый документ области, уточняющие объем федеральных средств и отдельных направлений расходов, рассмотрели депутаты Законодательного Собрания по бюджету и налогам.

одобрили корректировки в главный финансовый документ области, предусматривающие дополнительные средства, полученные с федерального уровня

Как отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, областной бюджет пополнится на два миллиарда 954,4 миллиона рублей. Большая часть этих средств – один миллиард 573,8 миллиона рублей – предусмотрено на оказание медицинской помощи южноуральцам, в том числе с заболеванием новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

На оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решением Правительства РФ в прошлом году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку, предусмотрено 273,1 миллиона рублей.

На компенсацию затрат производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности планируют направить 272,8 миллиона рублей; на создание и модернизацию региональных объектов спортивной инфраструктуры – 215,2 миллиона рублей; на приобретение лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - 148,8 миллиона рублей; на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, - 119,4 миллиона рублей.

«Кроме этого, федеральные средства будут направлены на оснащение оборудованием сосудистых центров, углубленную диспансеризацию застрахованных по ОМС южноуральцев, перенесших новую коронавирусную инфекцию, на обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, создание единого цифрового контура в здравоохранении, развитие материально-технической базы детских поликлиник и другие направления», - добавил в своем докладе Андрей Пшеницын.

По словам председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша, борьба с эпидемией коронавируса вызвала дополнительные расходы на здравоохранение и внесла свои корректировки в работу органов власти как федерального, так и регионального уровней.

«Повышенный объем расходов в сфере здравоохранения заложен сегодня на всех уровнях. На региональный бюджет нагрузка увеличилась в разы, и несмотря на это в Челябинской области делается всё возможное для преодоления ситуации, связанной с коронавирусом.  Корректировка регионального бюджета, в очередной раз, коснулась важных направлений медицинской сферы - от закупки лекарств и оборудования до выплат компенсаций врачам и медперсоналу», - прокомментировал изменения в региональном бюджете Владимир Мякуш.

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году уточненные параметры областного бюджета по доходам и расходам составляют– 221 миллиард 820, 9 миллиона рублей. Бюджет продолжит оставаться бездефицитным.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания области, которое состоится в четверг, 30 сентября. Рекомендовано принять проект закона в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.

Автор: Любовь Юрина
Законодательное Собрание Челябинской области
Бюджет Челябинской области
Владимир Мякуш
Андрей Пшеницын
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Исторический музей Южного Урала покажет челябинцам «все краски земли»

24.09.2021 19:59

«Сказ об Аркаиме» борется за победу в международном кинофестивале

24.09.2021 17:24

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории

24.09.2021 16:14

Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города

24.09.2021 16:06

Челябинская команда «Наполеоны» выступит в шоу «ИГРА» на ТНТ

24.09.2021 15:55

Челябинск примет фитнес-конвенцию «Фитурал

24.09.2021 15:53

Взяточника из управления транспорта администрации Челябинска оставили на свободе

24.09.2021 15:32

Прекрасные мелодии и возвышенные чувства: народный артист России Олег Погудин представит в Челябинске программу «Романс»

24.09.2021 15:25

Владимир Мякуш вручил спецприз ЗСО финалисту «Марафона талантов»

24.09.2021 15:24

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях

24.09.2021 14:44

Новый век Челябинская драма начнёт с «Безымянной звезды»

24.09.2021 14:37

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили

24.09.2021 14:18

Жительница Чебаркуля после ссоры со знакомой выкинула с балкона пятого этажа ее котенка

24.09.2021 13:26

У «Солнечной долины» теперь будет «Каменный цветок»

24.09.2021 13:16

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово

24.09.2021 13:03

В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 825 классов, по ковиду - 17

24.09.2021 12:48

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому

24.09.2021 12:30

В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика

24.09.2021 12:16

В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч

24.09.2021 12:13

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

24.09.2021 11:48

В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи

24.09.2021 11:37

Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка