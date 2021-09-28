Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей

Бюджет Челябинской области будет пополнен еще почти на три миллиарда рублей за счет дополнительного поступления федеральных средств. Деньги предназначены на социально-значимые расходы.

Поправки в главный финансовый документ области, уточняющие объем федеральных средств и отдельных направлений расходов, рассмотрели депутаты Законодательного Собрания по бюджету и налогам.

одобрили корректировки в главный финансовый документ области, предусматривающие дополнительные средства, полученные с федерального уровня

Как отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, областной бюджет пополнится на два миллиарда 954,4 миллиона рублей. Большая часть этих средств – один миллиард 573,8 миллиона рублей – предусмотрено на оказание медицинской помощи южноуральцам, в том числе с заболеванием новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

На оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решением Правительства РФ в прошлом году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку, предусмотрено 273,1 миллиона рублей.

На компенсацию затрат производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности планируют направить 272,8 миллиона рублей; на создание и модернизацию региональных объектов спортивной инфраструктуры – 215,2 миллиона рублей; на приобретение лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - 148,8 миллиона рублей; на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, - 119,4 миллиона рублей.

«Кроме этого, федеральные средства будут направлены на оснащение оборудованием сосудистых центров, углубленную диспансеризацию застрахованных по ОМС южноуральцев, перенесших новую коронавирусную инфекцию, на обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, создание единого цифрового контура в здравоохранении, развитие материально-технической базы детских поликлиник и другие направления», - добавил в своем докладе Андрей Пшеницын.

По словам председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша, борьба с эпидемией коронавируса вызвала дополнительные расходы на здравоохранение и внесла свои корректировки в работу органов власти как федерального, так и регионального уровней.

«Повышенный объем расходов в сфере здравоохранения заложен сегодня на всех уровнях. На региональный бюджет нагрузка увеличилась в разы, и несмотря на это в Челябинской области делается всё возможное для преодоления ситуации, связанной с коронавирусом. Корректировка регионального бюджета, в очередной раз, коснулась важных направлений медицинской сферы - от закупки лекарств и оборудования до выплат компенсаций врачам и медперсоналу», - прокомментировал изменения в региональном бюджете Владимир Мякуш.

С учетом предлагаемых изменений в 2021 году уточненные параметры областного бюджета по доходам и расходам составляют– 221 миллиард 820, 9 миллиона рублей. Бюджет продолжит оставаться бездефицитным.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания области, которое состоится в четверг, 30 сентября. Рекомендовано принять проект закона в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.