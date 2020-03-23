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Челиндбанк делает выгодное предложение участникам госзакупок

Экономика
Сегодня, 10:35

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» предлагает комплексное решение для компаний, участвующих в госзакупках, - банковские гарантии и кредит «Госконтракт» на новых, более привлекательных условиях.

Принимая участие в тендерах и аукционах, компания не всегда располагает достаточным объемом средств для исполнения контракта. Челиндбанк предлагает предприятиям региона воспользоваться комплексным решением при участии в госзакупках – кредит «Госконтракт» и банковские гарантии.

Кредит «Госконтракт» предназначен для финансирования исполнения государственных и муниципальных заказов в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 615.

Преимущества кредитования для участников госзакупок в Челиндбанке:

- Оперативность: выигрывая контракт или тендер, участник госзакупок может получить в Челиндбанке кредит всего за один день, при условии заранее установленного лимита.

- Удобство: в пределах лимита заемщик может брать кредит на исполнение нескольких контрактов, а значит одновременно участвовать сразу в нескольких аукционах и тендерах.

- Индивидуальный подход: при рассмотрении вопросов, касающихся обеспечения кредитов «Госконтракт», Челиндбанк исходит из особенностей каждого клиента и исполняемого контракта. Кредиты могут предоставляться без залога, в качестве обеспечения может служить залог прав требований денежных средств по исполняемому контракту и поручительство собственников бизнеса. Кредит «Госконтракт» и банковские гарантии в Челиндбанке можно сочетать с другими кредитными продуктами.

Как получить кредит «Госконтракт» в Челиндбанке за один день?

Для установления лимита на получение кредита «Госконтракт» сроком до 18 месяцев важно заранее обратиться в Банк, предоставить финансовую информацию о предприятии по результатам деятельности за последний календарный год.

Подробные условия и онлайн-заявка на кредит – на сайте Банка.

Телефоны: +7 (351) 239-84-00; +7 (351) 239-84-01; +7 (351) 239-84-02. 

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