Челиндбанк повысил ставки по интернет-вкладам

Челиндбанк повысил ставки по вкладам, открываемым с помощью системы «Интернет-Банк», до 5% годовых.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, дистанционные вклады Челиндбанка отличаются не только повышенной процентной ставкой, но и удобством: открывать и совершать любые операции по вкладам клиенты могут круглосуточно, без посещения офиса банка.
Максимальная ставка по вкладу «Интернет-кошелек» составляет 5% годовых. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада, а также суммы неснижаемого остатка. При этом клиент имеет возможность самостоятельно установить срок по вкладу «Интернет-кошелек» – от 366 до 1111 дней.
Еще один дистанционный вклад - «Доход Онлайн» , максимальная ставка по которому составляет 4,5% годовых. «Доход Онлайн» подойдет клиентам, желающим сохранить определенную сумму и получить доход в виде процентов в конце срока вклада.
Для открытия дистанционного вклада достаточно подключиться к системе «Интернет-Банк» в любом офисе банка.
Подробные условия по вкладам можно узнать на сайте банка или по телефону Контакт-центра 8-800-5001-800.