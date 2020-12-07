В Челябинске задержан подросток, который пытался ограбить ювелирку с гранатой

В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ одна школа и 179 классов, по ковиду – 2 класса

Два муниципалитета оштрафовали на 400 тыс за сорняки в поле

Реальный шаг в будущее: «Равис» открыл учебный центр для продавцов

Челиндбанк повысил ставки по интернет-вкладам

Челиндбанк повысил ставки по вкладам, открываемым с помощью системы «Интернет-Банк», до 5% годовых.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, дистанционные вклады Челиндбанка отличаются не только повышенной процентной ставкой, но и удобством: открывать и совершать любые операции по вкладам клиенты могут круглосуточно, без посещения офиса банка.

Максимальная ставка по вкладу «Интернет-кошелек» составляет 5% годовых. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада, а также суммы неснижаемого остатка. При этом клиент имеет возможность самостоятельно установить срок по вкладу «Интернет-кошелек» – от 366 до 1111 дней.

Еще один дистанционный вклад - «Доход Онлайн» , максимальная ставка по которому составляет 4,5% годовых. «Доход Онлайн» подойдет клиентам, желающим сохранить определенную сумму и получить доход в виде процентов в конце срока вклада.

Для открытия дистанционного вклада достаточно подключиться к системе «Интернет-Банк» в любом офисе банка.

Подробные условия по вкладам можно узнать на сайте банка или по телефону Контакт-центра 8-800-5001-800.