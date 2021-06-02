Челиндбанк повысил ставки по вкладам

С первого июня ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» увеличил процентные ставки по срочным рублевым вкладам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в банке, ставки повышены на 0,2-0,3 процентных пункта, в зависимости от вида и параметров вклада. Теперь максимальная ставка по депозитам для населения составляет 5,5 % годовых.

Вклады можно открыть как в отделении банка, так и дистанционно в Интернет-банке и Мобильном банке Челиндбанка.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно узнать на сайте ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в офисах банка либо по телефону 8-800-5001-800 (звонок по России бесплатный).