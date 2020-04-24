Челиндбанк продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия

Обслуживание карт Челиндбанка, срок действия которых закончился в марте 2020 года и позже, продлен автоматически до стабилизации обстановки.

Текущая ситуация вынуждает многих ограничивать свои передвижения и оставаться дома. В связи с этим ПАО «Челиндбанк» продлевает обслуживание дебетовых и кредитных банковских карт, срок действия которых закончился в марте 2020 года и позже.

Держателям карт Челиндбанка не нужно посещать офис банка, чтобы продлить срок их действия – обслуживание карт будет продолжаться до нормализации эпидемиологической обстановки и снятия ограничительных мер.