Челиндбанк разработал собственную программу реструктуризации кредитов
Заемщики, по каким-либо причинам не соответствующие требованиям Федерального закона № 106- ФЗ от третьего апреля 2020 года, могут обратиться за кредитными каникулами по программе Челиндбанка.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, кредитные каникулы банка могут быть предоставлены клиентам, имеющим задолженности по потребительским кредитам и ипотеке, а также кредитным картам.
Приостановление платежей по основному долгу и процентам предоставляется на срок до 6 месяцев, ограничений по сумме кредита нет.
Подать документы на реструктуризацию по программе Челиндбанка можно одним из следующих способов:
- на электронную почту mail@chelindbank.ru;
- на электронную почту специалиста Банка (по предварительной договоренности по телефону);
- при личном посещении Банка.
Ознакомиться со списком необходимых документов и подробными условиями программы можно на сайте Банка.
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