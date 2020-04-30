Челиндбанк разработал собственную программу реструктуризации кредитов

Заемщики, по каким-либо причинам не соответствующие требованиям Федерального закона № 106- ФЗ от третьего апреля 2020 года, могут обратиться за кредитными каникулами по программе Челиндбанка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, кредитные каникулы банка могут быть предоставлены клиентам, имеющим задолженности по потребительским кредитам и ипотеке, а также кредитным картам.

Приостановление платежей по основному долгу и процентам предоставляется на срок до 6 месяцев, ограничений по сумме кредита нет.

Подать документы на реструктуризацию по программе Челиндбанка можно одним из следующих способов:

на электронную почту mail@chelindbank.ru;

на электронную почту специалиста Банка (по предварительной договоренности по телефону);

при личном посещении Банка.

Ознакомиться со списком необходимых документов и подробными условиями программы можно на сайте Банка.