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Челиндбанк снижает размер ряда комиссий по эквайрингу

Экономика
Сегодня, 16:02

В зависимости от темпов снижения оборотов в апреле 2020 года фиксированные и минимальные части торговой уступки по эквайрингу будут снижены или отменены.

Челиндбанк продолжает принимать меры для поддержки бизнеса в условиях кризиса. Так, банк снижает фиксированные и минимальные части торговой уступки по договорам эквайринга, вплоть до их полной отмены.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, при отсутствии оборотов по терминалу в апреле 2020 года указанные части торговой уступки не будут начисляться. А в случае снижения оборотов по терминалу в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года, торговые уступки будут снижены пропорционально.

Подробную информацию можно узнать по телефону Контакт-центра Банка 8-800-5001-800.

 

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