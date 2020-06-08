Челиндбанк снижает ставки на ипотечные кредиты

ПАО «Челиндбанк» предлагает новые условия ипотечного кредитования. Приобрести жилье в кредит можно по ставке от 8,9% годовых.

Кредиты на приобретение жилой недвижимости на первичном или вторичном рынке, а также на покупку земельного участка можно оформить по ставкам:

8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, участников зарплатных проектов Банка, сотрудников аккредитованных и системообразующих предприятий, а также бюджетных организаций;

9,4 % годовых – для остальных категорий заемщиков.

Сумма первоначального взноса – от 15% при покупке готовой недвижимости и 20% - для строящегося жилья. Ипотека предоставляется на срок до 15 лет (на земельные участки – до 5 лет). Личное страхование заемщика не является обязательным условием для предоставления кредита, при этом в случае его отсутствия процентная ставка увеличится на 0,75 процентных пункта.

Важным преимуществом кредитования в Челиндбанке остается возможность выбора заемщиком графика платежей – аннуитетного или дифференцированного. Оформить кредит по ставке от 8,9% годовых могут также владельцы бизнеса. Возможно рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных ранее в других банках.

Оставить онлайн-заявку на ипотеку можно по ссылке – специалисты банка перезвонят и подробно проконсультируют. Подробные условия на сайте Банка.