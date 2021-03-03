Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Челиндбанк предоставляет кредиты на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.
Кредиты для малого и среднего бизнеса в Челиндбанке стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут оформить кредит на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, кредитные средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, приобретение коммерческой недвижимости и автотранспорта, инвестиции, рефинансирование кредитов, оформленных ранее в других банках.
Процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от срока и суммы кредита, программы кредитования. Во внимание также принимается кредитная история, устойчивость финансового положения заёмщика и другие факторы.
Подать онлайн-заявку на оформление кредита можно на сайте.
Подробные условия всех программ кредитования по ссылке.