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Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

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Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Челиндбанк предоставляет кредиты на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.

Кредиты для малого и среднего бизнеса в Челиндбанке стали еще выгоднее. Теперь предприниматели могут оформить кредит на любые бизнес-цели по ставке от 7% годовых.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, кредитные средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, приобретение коммерческой недвижимости и автотранспорта, инвестиции, рефинансирование кредитов, оформленных ранее в других банках.

Процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от срока и суммы кредита, программы кредитования. Во внимание также принимается кредитная история, устойчивость финансового положения заёмщика и другие факторы.

Подать онлайн-заявку на оформление кредита можно на сайте.

Подробные условия всех программ кредитования по ссылке.