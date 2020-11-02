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Челиндбанк сохраняет сильные позиции по итогам 9 месяцев 2020 года

Экономика
Сегодня, 12:19
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По данным рейтинга «Интерфакс-100» Челиндбанк входит в число крупнейших банков России по ключевым показателям.

Интерфакс-ЦЭА (Центр экономического анализа) опубликовал рейтинг российских банков по основным показателям деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года.

Челиндбанк занимает 92 место по активам, 84 место по собственному капиталу и 67 место по размеру чистой прибыли.

Активы Банка на первое октября 2020 года составили 55,5 миллиарда рублей, показав прирост на 2,56%, собственный капитал достиг 9,6 миллиарда рублей, увеличившись на 2,86%. Чистая прибыль составила 732,4 миллиона рублей, сообщили агентству в пресс-службе банка.

Всего в рейтинге в отчетном периоде участвовало 410 банков.

 

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