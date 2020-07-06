Челиндбанк существенно улучшил условия программы лояльности «Золотой кэшбэк»

Теперь карта Visa Gold «Золотой кэшбэк» выпускается бесплатно, а минимальная сумма операций по карте, при которой начисляются проценты на остаток и не взимается плата за участие в программе, снижена до 8 тыс. руб. в месяц.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» предлагает клиентам новые, более привлекательные условия программы лояльности по картам Visa Gold «Золотой кэшбэк»: выпуск основной карты и трех дополнительных к ней карт становится бесплатным; участие в программе лояльности бесплатно при ежемесячных тратах по карте от 8 тысяч рублей (вместо 15 тысяч рублей ранее); 3% годовых на остаток ежемесячно, если сумма операций по карте составляет от 8 тысяч рублей в месяц (вместо 10 тысяч рублей ранее).

Условия начисления кэшбэка остаются прежними: 5% - общественный и пригородный транспорт, такси; 2% - аптеки, медицинские клиники, спорттовары; 1% - прочие покупки.

Карта является мультивалютной: открыть счет и получать кэшбэк можно в рублях, долларах США или евро. Ознакомьтесь с подробными условиями программы лояльности «Золотой кэшбэк» и оставьте заявку на оформление карты на сайте банка.