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Челиндбанк вошел в рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

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Челиндбанк вошел в рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

В рейтинге «100 надежных российских банков -2021» Челиндбанк занимает 46 место среди банков России и первое место среди банков УрФО.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков -2021». При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России, а также финансовые показатели ведущих российских банков.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает в данном рейтинге 46 место. Это самая высокая позиция среди региональных банков Челябинской области и банков УрФО.

Челиндбанк входит в список самых надежных российских банков по версии Forbes четвертый год подряд.