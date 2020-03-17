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Челиндбанк занял 40 место в рейтинге самых надежных банков России

Экономика
Сегодня, 16:12

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков - 2020».

Аналитики Forbes изучили рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрали самые надежные среди них.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» находится на 40 месте в рейтинге «100 надежных российских банков - 2020». Это самая высокая позиция среди банков УрФО.

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России, а также ключевые финансовые показатели банков.

В пресс-службе банка отметили, Челиндбанк входит в сотню самых надежных российских банков по версии Forbes третий год подряд.

Челиндбанк имеет рейтинги:

- от международного агентства Fitch Ratings – долгосрочный РДЭ «ВВ», прогноз «Стабильный»;

- от российского агентства Эксперт РА – рейтинг кредитоспособности «ruA+», прогноз «Стабильный».

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