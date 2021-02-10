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Челябинцам объяснили, почему снизился размер прожиточного минимума в регионе и к чему это приведет

Официальные аккаунты губернатора Челябинской области заполонили гневные комментарии о снижении размера прожиточного минимума в регионе на фоне повышения цен на продукты. Пользователи взывают к совести властей и просят объяснить, как глава региона допустил сокращения минимума выживания.

«На каком основании вы снизили региональный прожиточный минимум?!?!?», «Интересно, какую пользу для народа Челябинской области несёт снижение Текслером прожиточного минимума?», «Ну а что, сегодня нам прожиточный минимум сократили, и как следствие, все пособия, оплату труда, а мы все такие молча согласились». «Как отобрать деньги у пенсионеров, детей, обычных рабочих ??? Легко, уменьшаем прожиточный минимум!», «Ответьте лучше, почему прожиточный минимум снизился по-вашему распоряжению, когда все дорожает просто на сумасшедшие суммы» - это только мизерная часть вопросов от пользователей.

Видимо, кому-то действительно не понятно, почему прожиточный минимум то сокращается, то повышается, какова методика определения его размера. Кто-то думает (или делает вид, что так считает), что от размера прожиточного минимума зависит уровень их зарплаты. При этом некоторые возмущенные отзывы очень похожи друг на друга.

Напомним, в Челябинской области прожиточный минимум на душу населения в четвертом квартале 2020 года установлен в размере 11 тысяч 232 рубля, что на 198 рублей меньше предыдущего квартального показателя.

«В четвертом квартале 2020 года отмечено сезонное снижение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с третьим кварталом на 1,7% в основном за счет снижения цен на отдельные виды продуктов питания», - объяснили в минэкономразвития.

По данным Челябинскстата, наибольшее снижение цен отмечено на овощи: морковь подешевела на 28,5%, картофель и капуста белокочанная – на 23,4%, свекла столовая – на 22,4%.

В целом за прошедший год величина прожиточного минимум повысилась на одну тысячу 194 рубля (правда, этот факт никто не упоминает, ругая власти). Не говорится и о том, что размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года также уменьшался (по сравнению с третьим кварталом), но тогда сокращение было больше – на 238 рублей.

Как рассказали в министерстве экономического развития Челябинской области, порядок расчета прожиточного минимума устанавливается на федеральном уровне и един для всех регионов России.

«Согласно действовавшему до первого января 2021 года законодательству величина прожиточного минимума в Российской Федерации устанавливалась ежеквартально с учетом стоимости продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Поэтому ее изменение объясняется сезонным фактором», - пояснили в минэкономразвития.

По старой методике прожиточный минимум рассчитывался путем суммирования стоимости минимального набора продуктов питания (по данным органов статистики), входящих в потребительскую корзину, стоимости непродовольственных товаров (50% от стоимости минимального набора продуктов питания) и услуг (55% от стоимости минимального набора продуктов питания). При этом стоимость непродовольственных товаров и услуг корректируется с учётом поправочного коэффициента (соотношение ИПЦ на непродовольственные товары к ИПЦ на продовольственные товары и аналогично по услугам).

Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для каждой социально-демографической группы. Для пенсионеров и детей он равен стоимости соответствующей потребительской корзины, а для трудоспособного населения к ней добавляются еще и расходы по обязательным платежам.

С первого января прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было определено прежним порядком. «Согласно новой методике прожиточный минимум во всех регионах на переходный 2021 год устанавливается в размере не ниже уровня второго квартала прошлого года, а с 2022 будет рассчитываться с учетом коэффициентов региональной дифференциации, которые утвердит Правительство Российской Федерации».

Кроме того, с первого января введена новая методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Величина прожиточного минимума исчисляется исходя из медианного среднедушевого дохода по стране.

МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (а не по региону) на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году.

В Челябинской области МРОТ для внебюджетного сектора экономики в 2021 году вырос на 5,5%. Так что работодатели не могут снижать заработные платы и платить ниже этого уровня.

Напомним, в январе 2021 года правительство РФ утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год в целом по стране.

Пенсионеры области в 2021 году будут получать не меньше девяти тысяч 794 рублей (соответствующая минималка установлена для этой категории на этот год постановлением ЗСО). Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения будет ниже установленного размера, будут получать социальную доплату к пенсии до утвержденной суммы.