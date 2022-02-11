Со всеми вытекающими: власти Южноуральска «подарили» пенсионерке с инвалидностью канализационные сети

Жительница Южноуральска (Челябинская область) получила в «подарок» от чиновников канализационные сети.

Как сообщает региональное отделение Народного фронта, Надежда Мустафина подписала договор, предполагая, что заключает обычный договор на услуги по водоотведению. Но выяснилось, что на инвалида возложили ответственность за содержание 25-ти метров канализационных труб.

Чиновники и городской водоканал на вопросы пенсионерки ответили, что по договору она отвечает за состояние сетей и оборудования канализации в частном секторе Южноуральска. Эксперты ОНФ провели проверку и обратились в прокуратуру с просьбой защитить права инвалида.

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Надежда Мустафина рассказала, что ее ввели в заблуждение при перезаключении договора на водоотведение и водоснабжение на новый срок. Заключать договор с коммунальной организацией жительницу Южноуральска пригласили в администрацию города. По словам женщины, необходимость поставить подпись в администрации объяснили простой формальностью.

«Мне сказали – нормативы изменились, нужен новый договор. Подписывайте, дома разберетесь. А когда мой участок стало топить канализационными стоками и я стала звонить, то ко мне никто не приехал на помощь. В водоканале сказали, чтобы ходила в туалет на улицу. Три дня ждала, потом вызвала частную службу, чтобы стоки откачали. Сын стал разбираться, тогда мы и услышали, что сети теперь на моей ответственности и обслуживать их должна я сама», – рассказала Надежда Мустафина.

С начала года инвалид потратила уже около 13-ти тысяч рублей, то и дело вызывая частную службу для откачки канализации. Выяснилось, что наиболее вероятная причина затоплений – в нарушенном обратном уклоне на сетях, и это, как оказалось, далеко не единственный недостаток системы канализации на улице Красина.

«Ситуация усугубляется тем, что в данном частном секторе система канализации имеет особенности. В типичных случаях к центральной магистрали просто подсоединяются трубы водоотвода всех домов. В данной же ситуации система прокладки представляет собой нечто хаотичное, расположенное беспорядочно. Часть сетей при этом проходит через частные земельные участки, а их принадлежность неизвестна. Разобраться в этом пожилой женщине довольно сложно, чем, возможно, и решили воспользоваться чиновники, сбросив, по сути, с себя балласт в виде коммуникаций», – рассказал эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Представитель ОНФ добавил, что пенсионерку во всех смыслах сделали крайней, ведь ее дом является последним в общей ветке канализационной сети, на ее территории находится конечная точка – накопительный колодец, на основании чего чиновники и определили для женщины-инвалида столь обширную зону ответственности, выходящую к тому же далеко за пределы ее участка.

«Оказалось, что мама теперь содержит 25 метров трубы, которая ей не принадлежит, а находится на другом участке. Вообще, вся эта ситуация выглядит абсурдно: администрация молчит, а в водоканале ссылаются на то, что у них по этим коммуникациям нет никаких документов, значит, трубы – частные. Но ведь раньше они обслуживались», – рассказал сын Надежды Артем Мустафин.

Изучив документы, эксперты Народного фронта отметили, что все договоры водоканал оформляет с использованием сносок мелким шрифтом, в которых значимые условия исключаются в момент его подписания. Так, по мнению общественников, водоканал избавился от необходимости определения собственника сетей, попросту убрав из документа пункт о балансовой принадлежности.

С помощью подобной схемы, по предположениям представителей ОНФ, муниципалитет решает так называемые наболевшие проблемы, поскольку граждане «добровольно» принимают на себя бремя содержания тех сетей и оборудования, которые им включают в договор предприимчивые коммунальщики.

Примечательно, что не так давно Мустафины получили очередное письмо из администрации Южноуральска с договором, в котором женщине предлагается содержать сети водоснабжения, также проходящие через чужой земельный участок, да еще и самостоятельно согласовать с собственниками того участка границы ответственности на этих сетях. После этого Мустафины обратились в Народный фронт.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что в данной истории ответственные лица попросту переложили свои обязанности на инвалида. Общественники настаивают на проверке ситуации правоохранительными органами и справедливом решении вопроса. Ранее прокуратура установила, что спорные сети не принадлежат никому. Это означает, что муниципалитет обязан признать их бесхозными и передать на обслуживание специализированной организации.