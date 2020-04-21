Челябинск получит почти 11 миллиардов рублей на обновление электротранспорта и трамвайных путей

Челябинск получит целевые средства в размере 10,8 миллиарда рублей на обновление подвижного состава (трамваев и троллейбусов) и инфраструктуры электротранспорта.

Об этом сообщил начальник городского управления траспорта Максим Кичеев.

Сроки реализации комплексного плана мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду нацпроекта "Экология", в который вошел Челябинск и которым предусмотрены ремонт и модернизация инфраструктуры электрического транспорта, - 2020-2024 годы.

В настоящее время директору ООО "ЧелябГЭТ" Александру Павлюченко городскими властями рекомендовано усилить контроль за состоянием (оно удручающее на многих участках) трамвайных путей и увеличением объема работа по устранению дефектов рельсового полотна.

"Одной из основных проблем городского электрического транспорта является высокая степень износа инфраструктуры и подвижного состава, поэтому администрация Челябинска направила все силы на решение существующих проблем. Город сегодня принимает участие в различных федеральных программах софинансирования средств федерального бюджета по обновлению парка подвижного состава", - отметил Максим Кичеев.

Он подчеркнул, что в настоящее время силами "ЧелябГЭТа" выполняются работы по устранению дефектов рельсового полотна. Предприятие старается поддерживать трамвайные пути в удовлетворительном состоянии. При необходимости для обеспечения безопасности движения ООО "ЧелябГЭТ" устанавливает ограничения скорости.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", за месяц карантинных мер, действующих на Южном Урале в связи с угрозой распространения коронавируса и ставших причиной резкого снижения пассажиропотока, предприятие недополучило почти сто миллионов прибыли. Власти Челябинской области занимаются проработкой вопроса по мерам поддержки коллектива "ЧелябГЭТа".

В столице Южного Урала было проведено несколько совещаний на уровне министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, итогом которых стало принятие решения о включении предприятия в список системообразующих.