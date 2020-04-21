ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинск получит почти 11 миллиардов рублей на обновление электротранспорта и трамвайных путей

Экономика
Сегодня, 12:50
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск получит целевые средства в размере 10,8 миллиарда рублей на обновление подвижного состава (трамваев и троллейбусов) и инфраструктуры электротранспорта.

Об этом сообщил начальник городского управления траспорта Максим Кичеев.

Сроки реализации комплексного плана мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду нацпроекта "Экология", в который вошел Челябинск и которым предусмотрены ремонт и модернизация инфраструктуры электрического транспорта, - 2020-2024 годы.

В настоящее время директору ООО "ЧелябГЭТ" Александру Павлюченко городскими властями рекомендовано усилить контроль за состоянием (оно удручающее на многих участках) трамвайных путей и увеличением объема работа по устранению дефектов рельсового полотна.

"Одной из основных проблем городского электрического транспорта является высокая степень износа инфраструктуры и подвижного состава, поэтому администрация Челябинска направила все силы на решение существующих проблем. Город сегодня принимает участие в различных федеральных программах софинансирования средств федерального бюджета по обновлению парка подвижного состава", - отметил Максим Кичеев.

Он подчеркнул, что в настоящее время силами "ЧелябГЭТа" выполняются работы по устранению дефектов рельсового полотна. Предприятие старается поддерживать трамвайные пути в удовлетворительном состоянии. При необходимости для обеспечения безопасности движения ООО "ЧелябГЭТ" устанавливает ограничения скорости.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", за месяц карантинных мер, действующих на Южном Урале в связи с угрозой распространения коронавируса и ставших причиной резкого снижения пассажиропотока, предприятие недополучило почти сто миллионов прибыли. Власти Челябинской области занимаются проработкой вопроса по мерам поддержки коллектива "ЧелябГЭТа".

В столице Южного Урала было проведено несколько совещаний на уровне министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, итогом которых стало принятие решения о включении предприятия в список системообразующих.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Транспорт
Общество
Вчера, 14:04
Достаточно одной лишь воды?
Мыть челябинские дороги с шампунем на постоянной основе посчитали нецелесообразным
Экономика
Вчера, 12:04
«ЧелябГЭТ» включили в список системообразующих предприятий
Общество
09.04.20 10:48
В Челябинске произошли изменения в работе общественного транспорта
Общество
06.04.20 13:10
В Челябинске снова появился 33-й автобусный маршрут
Вчера, 15:27
РКО в Челиндбанке стало дешевле
Вчера, 15:17
Бизнес заявил о глобальном объединении интернет-торговли
Вчера, 12:04
«ЧелябГЭТ» включили в список системообразующих предприятий
Вчера, 10:15
В Челябинской области 8 предприятий заявили о массовых сокращениях
17.04.20 16:43
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства
17.04.20 15:40
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту 
17.04.20 15:10
«Бизнес-Барометр Страны»: первые итоги
17.04.20 11:03
В Челябинской области число официальных безработных с начала апреля выросло на 3,4 тысячи
17.04.20 10:59
Михеевский ГОК расширяет источники сырья
16.04.20 15:35
Агрохолдинги Челябинской области обратились за господдержкой к властям региона
Культура
Сегодня, 11:32
Доброе утро, Урал
Для вас поет Наташа Вострякова
Общество
Сегодня, 11:31
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 100 человек
Новости
Сегодня, 13:20
Федерация
В России призвали отказаться от повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 09:38
Общество
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Вчера, 22:03
Федерация
За сутки в УрФО 128 новых случаев коронавируса, в России - 4268
Вчера, 21:20
Общество
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Вчера, 20:14
Общество
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Вчера, 17:03
Экономика
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
Вчера, 16:44
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
Вчера, 15:27
Экономика
РКО в Челиндбанке стало дешевле
17.04.20 16:43
Экономика
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства
17.04.20 15:40
Экономика
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту 
Теги
Челябинск
ЧелябГЭТ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика