Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в связи с проведением фестиваля, посвященного десятилетию со дня падения метеорита,
16.02.2023

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в связи с МетеоритФестом в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейские из Магнитогорска (Челябинская область) плакали и аплодировали стоя – вчера, 15 феврал
16.02.2023

В Магнитогорске следователь с душой музыканта посвятил песню героям афганской войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 16 февраля. УФСБ России по Челябинской области исполняется 89 лет со дня образования.
16.02.2023

УФСБ России по Челябинской области – 89 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил пр
16.02.2023

Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) вне
16.02.2023

«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2023

Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2023

Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2023

Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2023

ММК повышает энергоэффективность производства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
Маркетплейсы
Сервис Tovaroved
Ozon
Экономика
16.02.2023 11:44
Фото: Компания

Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

Челябинская компания-разработчик «Tovaroved» образовалась не так давно - в 2020 году, относительно создания молодая и небольшая, но уже смогла не просто стать официальным технологическим партнёром Ozon в Челябинске, но и получить статус SILVER тех партнера (по итогам 2022 года), попав таким образом в число передовых технологических компаний России. Компания помогает южно-уральским производителям, поставщикам и интернет-магазинам интегрироваться с маркетплейсами. Инновационный сервис«Tovaroved» позволяет автоматизировать часть работы с e-commerce платформами. Сервис запущен на Южном Урале.

Алексей Гневышев, руководитель компании: «Сервис развивается с 2020 года, внедрён более чем для 150 селлеров, через него загружено на маркетплейс Ozon более 3-х миллионов товаров».

Уникальность софта состоит в том, что он помогает автоматизировать не только процессы обновления цен и остатков товаров на маркетплейсах, но также и само внесение товаров. Обычно это очень трудозатратный и длительный процесс, так как у маркетплейсов свои требования по заполнению данных о товарах, а у продавцов имеются данные, как правило, в неподходящем виде. Сервис «Tovaroved» помогает решить такие проблемы.

Один из недавних успешных кейсов компании – запуск продаж крупного интернет-магазина автомобильных шин и дисков, с номенклатурой в районе 100 тысяч товаров. Интеграцию осуществили за два дня, и уже через день после запуска остатков дневной оборот перевалил за 200 тысяч рублей, это хороший показатель, учитывая низкий сезон для продаж шин в этот период. На основании накопленного опыта командой сервиса регулярно проводятся обучающие мероприятия различных форматов, в том числе в центре поддержки предпринимательства «Мой Бизнес», в Южно-Уральской торгово-промышленной палате и на различных конференциях. Компания также состоит в объединении «Опора России». Помимо Ozon, «Tovaroved» также является официальным техпартнером Яндекс Маркета и  интегрирует с площадками Wildberries, СберМегаМаркет, AliExpress и другими.

Компания приглашает южно-уральских производителей активно включаться в продажи на маркетплейсах и со своей стороны готова помочь с вопросами интеграции. Для новых селлеров Ozon предусмотрены даже льготные условия, вплоть до бесплатного обслуживания на начальный период. Это возможно за счет поддержки со стороны маркетплейса. Ознакомиться с предложением можно на сайте компании.

Маркетплейсы
Сервис Tovaroved
Ozon
Реклама: ИП Гневышев А.Ю.
Токен: LjN8K7Kpk
Новости по тегу: Маркетплейсы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.07.2022

Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полицейские из Магнитогорска (Челябинская область) плакали и аплодировали стоя – вчера, 15 феврал
16.02.2023

В Магнитогорске следователь с душой музыканта посвятил песню героям афганской войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.02.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) вне
16.02.2023

«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

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16.02.2023 11:57

Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ

16.02.2023 11:44

Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

16.02.2023 11:31

«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

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16.02.2023 11:00

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16.02.2023 10:36

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Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей

13.02.2023 17:21

В конце февраля Челябинск наполнится солнцем

13.02.2023 17:02

Во вторник в Челябинской области – местами снег

13.02.2023 16:57

Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков

13.02.2023 16:23

Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук

13.02.2023 16:15

В Челябинске 13 апреля прозвучит рок-опера «Юнона и Авось»

13.02.2023 16:02

Yota дарит безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств к 14 февраля

13.02.2023 15:57

Статистика по смертности от коронавируса в Челябинской области исчезла из открытого доступа

13.02.2023 15:48

В челябинском оперном есть хранители нот – нотные библиотекари