Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

Челябинская компания-разработчик «Tovaroved» образовалась не так давно - в 2020 году, относительно создания молодая и небольшая, но уже смогла не просто стать официальным технологическим партнёром Ozon в Челябинске, но и получить статус SILVER тех партнера (по итогам 2022 года), попав таким образом в число передовых технологических компаний России. Компания помогает южно-уральским производителям, поставщикам и интернет-магазинам интегрироваться с маркетплейсами. Инновационный сервис«Tovaroved» позволяет автоматизировать часть работы с e-commerce платформами. Сервис запущен на Южном Урале.

Алексей Гневышев, руководитель компании: «Сервис развивается с 2020 года, внедрён более чем для 150 селлеров, через него загружено на маркетплейс Ozon более 3-х миллионов товаров».

Уникальность софта состоит в том, что он помогает автоматизировать не только процессы обновления цен и остатков товаров на маркетплейсах, но также и само внесение товаров. Обычно это очень трудозатратный и длительный процесс, так как у маркетплейсов свои требования по заполнению данных о товарах, а у продавцов имеются данные, как правило, в неподходящем виде. Сервис «Tovaroved» помогает решить такие проблемы.

Один из недавних успешных кейсов компании – запуск продаж крупного интернет-магазина автомобильных шин и дисков, с номенклатурой в районе 100 тысяч товаров. Интеграцию осуществили за два дня, и уже через день после запуска остатков дневной оборот перевалил за 200 тысяч рублей, это хороший показатель, учитывая низкий сезон для продаж шин в этот период. На основании накопленного опыта командой сервиса регулярно проводятся обучающие мероприятия различных форматов, в том числе в центре поддержки предпринимательства «Мой Бизнес», в Южно-Уральской торгово-промышленной палате и на различных конференциях. Компания также состоит в объединении «Опора России». Помимо Ozon, «Tovaroved» также является официальным техпартнером Яндекс Маркета и интегрирует с площадками Wildberries, СберМегаМаркет, AliExpress и другими.

Компания приглашает южно-уральских производителей активно включаться в продажи на маркетплейсах и со своей стороны готова помочь с вопросами интеграции. Для новых селлеров Ozon предусмотрены даже льготные условия, вплоть до бесплатного обслуживания на начальный период. Это возможно за счет поддержки со стороны маркетплейса. Ознакомиться с предложением можно на сайте компании.