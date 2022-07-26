Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел обучающий семинар. Предпринимателям рассказали, как начать работу с маркетплейсами и расширить географию своих продаж. Как сделать именно быстрый старт и потребуются ли для этого вложения?

Семинар прошёл в конференц-зале Южно-Уральской торгово-промышленной палаты 21 июля 2022 г. Организатором мероприятия выступил комитет по информации и рекламе ЮУТПП. Часть слушателей присутствовала лично, другая часть - участвовала онлайн.

Основной доклад с ответами на актуальные вопросы подготовил руководитель челябинской IT-компании Сервис «Tovaroved» Алексей Гневышев. Компания является официальным технологическим партнёром в Челябинске маркетплейсов Ozon и Яндекс Маркет, за счет чего помогают начать работу и интегрируют новых продавцов с этими маркетплейсами бесплатно. Кроме того, в компании разработано уникальное ПО - облачный сервис, который помогает автоматизировать многие рутинные задачи в работе с маркетплейсами - внесение товаров, обновление остатков и цен, экспорт заказов и др. Сервис доступен как начинающим, так и уже давно работающим продавцам. Тарифы (для продавцов уже с опытом) вполне доступны и для среднего,крупного, и для малого бизнеса.

Что интересно, в официальным перечне технических партнёров Ozon челябинский сервис Tovaroved отмечен как один из лучших в России по показателю "Рейтинг партнера", который составляет 5.0. По данным опроса продавцов в июне 2022 г. (такие опросы Ozon проводит ежеквартально) индекс удовлетворённости качеством сервиса составил 100% (максимально возможное значение)!

На семинаре руководитель сервиса рассказал об актуальности работы с маркетплейсами, о том, как выбрать схему работы и автоматизировать процессы.

«Встреча получилась очень живой, интересной и полезной для предпринимателей. Вопросы спикерам начали поступать за несколько дней до начала семинара. Мы увидели, что у многих компаний есть огромное желание выйти на маркетплейсы, но нет понятия того, как это работает. Мы можем стать партнерами, помочь разобраться со схемами и процессами и автоматизировать ощутимую часть работы», - прокомментировал руководитель «Tovaroved» Алексей Гневышев.

Интересным было и участие в качестве спикера Сергея Дорохова, руководителя производственного направления челябинской фабрики деревянных изделий «Yasnika». Для фабрики маркетплейсы давно являются полноценными каналами продаж. Однако прежде, чем научиться пользоваться этими торговыми платформами, компании пришлось пройти сквозь ряд ошибок и неудач. И все же, по словам руководства фабрики, результат того стоил, сегодня она успешно ведет продажи сразу на четырех онлайн-площадках. Лайфхаками работы с маркетплейсами предприниматели решили поделиться с начинающими продавцами.

«Мы на своем примере хотим показать, что все возможно, не нужно бояться, нужно делать. Да, неудачи бывают, но нельзя сдаваться. Надо верить в успех и пробовать снова и снова. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут предпринимателям уверенно стартовать на выбранных ими платформах и значительно расширить географию продаж», - сказал директор по производству фабрики «Yasnika» Сергей Дорохов.

Времени, отведенного для семинара, не хватило на ответы на все вопросы, поступившие в адрес спикеров. Организаторы проведут дополнительную серию семинаров о маркетплейсах.

Модератор встречи, председатель комитета, заместитель директора по рекламе и продвижения ООО «РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева пригласила участников присоединиться к совместной работе в составе комитетов ЮУТПП и анонсировала темы следующих семинаров. Ближайший из них будет посвящен использованию голосовых и текстовых чат-ботов для сокращения штата колл-центра и освобождения сотрудников от холодных звонков.