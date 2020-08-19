Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года, 2021-й будет непростым

Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года. Так как в регионе наблюдается снижение налоговых и неналоговых доходов, уже сейчас очевидно: бюджет 2021 года будет непростым.

Обсуждение регионального бюджета стало одной из ключевых тем состоявшегося сегодня, 19 августа, областного совещания с главами муниципальных образований и членами регионального правительства, которое губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в режиме ВКС.

В данной ситуации глава региона потребовал от министров и глав муниципалитетов ответственного подхода к планированию бюджетных расходов, понимания приоритетов.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в приоритете при формировании бюджета - реализация нацпроектов и поручений президента РФ, а также задач, поставленных губернатором в обращении к Заксобранию региона и определенных по результатам посещения муниципалитетов Южного Урала.

Приоритет в финансировании будет отдаваться объектам, по которым разработана качественная проектно-сметная документация, заявил Алексей Текслер.