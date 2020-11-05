Челябинская область готова принять активное участие в разрабатываемом нацпроекте по туризму

Челябинская область активно включилась в разработку нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России. Он предполагает комплексное планирование наиболее перспективных с точки зрения туризма территорий.

Разработка нацпроекта по туризму ведётся по поручению президента России Владимира Путина. «Многие регионы, бизнес, инвесторы и экспертное сообщество проявили инициативу и активно включились в работу по разработке нацпроекта», – отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства, которое провел Владимир Путин.

По поручению президента, будут рассмотрены вопросы обеспечения нацпроекта необходимым финансированием. «Безусловно, без хорошей программы, обеспеченной необходимым финансированием, этого не сделать», - подчеркнул Владимир Путин.

Челябинская область в рамках подготовительных мероприятий подала заявку к финансированию из этого нацпроекта ряда инфраструктурных объектов региона. «Перспектива есть, нам нужно максимально воспользоваться всеми федеральными и региональными мерами поддержки, конечно же, привлечь инвесторов. Без частных инвестиций развитие этого потенциала невозможно», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер на заседании рабочей группы Совета по улучшению деловой среды, которое он провел сегодня, пятого ноября.

На заседании рассматривалось несколько инвестиционных проектов по развитию туризма в горнозаводской зоне региона.

На сегодня Миасский городской округ, как и другие муниципалитеты горнозаводской зоны, пользуется популярностью благодаря своим рекреационным объектам. Один из популярных у туристов объектов является горнолыжный центр «Солнечная долина». Ежегодно на территории ГЛЦ проходит более 20 спортивных мероприятий областного, общероссийского и международного уровня. Туристический поток составляет около 350 тысяч человек в год.

«Эти места давно заслужили славу у наших жителей. Многие представители других регионов про эти места знают, более того, и на международном уровне. Мы ежегодно проводим международные соревнования, на «Солнечной долине» проводим кубок мира по ски-кроссу. Мы видели, сколько было в феврале этого года зрителей, больше 10 тысяч человек. Я лично общался со спортсменами, они говорили о том, что это одно из лучших спортивных мероприятий, которые проводятся в различных городах в рамках кубка мира по ски-кроссу. Поэтому мы с вами понимаем, что потенциал колоссальный», - подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня на заседании презентовали проект создания комплекса туристических троп. Система маршрутов свяжет местные курорты Тургояка, «Солнечную долину» и национальный парк «Таганай». Протяженность троп составит порядка 140 километров. Проект, с одной стороны, снимет туристическую нагрузку с озера Тургояк (возможность пешего, велосипедного, лыжного туризма отвлечет людей от берега озера), с другой - увеличит туристический поток.

Планируется реализовать инвестпроект «Открытый город». Он стал прообразом уже действующего проекта «Иннополис», реализуемого в 70 километрах от Казани: Его цель - создать на территории Миасского городского округа благоприятную для жизни среду, соответствующую современным запросам людей. Проект является одним из примеров комплексной застройки территории и предусматривает как жилищное строительство (свыше 63 тысяч квадратных метров жилья), так и строительство сопутствующей социальной инфраструктуры. В «Отрытом городе» появятся детские сады, школы, больница, активити-парки, будет создано свыше тысячи рабочих мест, появится более сотни малых и средних предприятий. На этой территории будут располагаться физкультурно-оздоровительный, горнолыжный, курортно-гостиничный сектора.

Владимир Путин на совещании с членами правительства также обращал внимание на необходимость развития инфраструктуры в туристических местах, чтобы она соответствовала требованиям сегодняшнего дня и ожиданиям, в том числе и в диких местах. И чтобы туристы могли любоваться природой комфортно, безопасно и надежно.

«Вы ещё сказали, что туризм связан со здоровым образом жизни. Надеюсь, что так оно и есть. Но для того, чтобы это было действительно всегда так, нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места, и любовались природой, и чтобы это было комфортно, надёжно, безопасно, и, чтобы было чем заниматься», - подчеркивал Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня на заседании рабочей группы поставил задачу обеспечить необходимую инфраструктуру для реализации представленных инвестиционных проектов.

«Объединение рекреационного туристического потенциала Златоуста, Миасса, Чебаркуля и ряда других территорий является крайне перспективным направлением развития туризма. Задачи, которые ставит государство, - это помочь с базовой инфраструктурой (любой: и дорожной, и коммунальной, и транспортной). Это то, на что нужно обратить основное внимание в рамках развития этой территории. И, конечно, привлечь частную инициативу, без инвестиций развитие этого потенциала невозможно», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор поставил задачу по развитию инфраструктуры вдоль маршрута сплава по реке Ай.

«Я хотел обратить внимание еще на одну территорию – Сатку, на сплав по реке Ай. Мы знаем, какой популярностью среди туристов, причем с советского времени, пользуется это направление. Если откровенно говорить, то с советского времени вся инфраструктура осталась той же самой. Это никуда не годится, когда мы в Сатке были в последний раз, в том числе и с журналистами, этот вопрос поднимали. Коллеги, в этой части необходимо навести порядок. Вдоль всего маршрута необходимо инфраструктуру организовать», - распорядился Алексей Текслер.

Напомним, в октябре губернатор подписал распоряжение о создании на территории Южного Урала туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», что даст возможности для развития экологического туризма и поддержки развития объектов туристской индустрии.

«Главная идея проекта – качественно изменить инфраструктуру прилегающих к паркам территорий: обустроить дороги, провести газ, электро- и водоснабжение. В результате появится возможность не только увеличить поток посетителей, но и реализовать новые проекты», - отметил директор объединённой дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев. Создание инфраструктуры поможет распределить и снизить антропогенную нагрузку на объекты, в том числе положительно скажется на сохранении природы.

Челябинская область также направила заявку на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». По ней будут финансироваться объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов по созданию туркластеров, со сроком реализации в 2021–2023 годах.