Челябинская область и Турция договорились обменяться бизнес-миссиями

Представители экономического блока правительства Челябинской области во главе с вице-губернатором Егором Ковальчуком встретились с заместителем министра промышленности и технологий Турции Хасаном Бююкдеде и руководителями турецкого бизнеса.

Встреча состоялась сегодня, пятого июля, в Екатеринбурге, где второй день проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2022».

Как сообщает правительство Челябинской области, турецкие гости осмотрели стенд региона, во время делового общения проявили интерес к производственным мощностям Южного Урала (в частности, - к производству железнодорожных вагонов, осей, колесных пар).

Стороны договорились в ближайшее время обменяться бизнес-миссиями.