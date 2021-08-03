Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет

В Челябинской области стартовала масштабная транспортная реформа. В ближайшие годы планируется обновить более полутысячи единиц общественного транспорта.

Об этом шла речь на совещании, которое губернатор Алексей Текслер провел в режиме ВКС со своими заместителями и специалистами миндортранса.

«Мы с вами понимаем и знаем, что во многих городах это острая тема, где-то общественный транспорт отстал в своем развитии на десятилетия, что недопустимо, и в настоящий момент мы начали транспортную реформу, в первую очередь в наших крупных городах. Начинаем массированно обновлять подвижной состав с упором на экологичность транспорта», - заявил Алексей Текслер.

В 2021 году планируется обновить парк общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, в Троицком и Уйском районах.

Как пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, в 2021 году за счет бюджетных средств всех уровней планируется обновление 224 единиц общественного транспорта на общую сумму три миллиарда 662 миллиона 191,71 тысячи рублей.

«Для Челябинска в этом году будет приобретено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе по нацпроекту “Чистый воздух”», - напомнил Алексей Текслер.

Для Магнитогорска будет закуплено 19 трамвайных вагонов, для Златоуста – девять автобусов и пять трамвайных вагонов.

Для Миасса приобретут четыре троллейбуса. «Также в ближайшее время на линию выйдут 10 троллейбусов, безвозмездно переданных правительством Москвы», - уточнил глава миндортранса.

Троицкий район получит шесть новых автобусов, Уйский район – один автобус.

«Также со следующего года начинаем полностью обновлять троллейбусную инфраструктуру», - рассказал Алексей Текслер.

В 2022 году планируется закупить порядка 200 новых троллейбусов, модернизировать контактную сеть, подстанции, провести ремонт действующего и строительство нового депо.

Всего область в ближайшие годынамерена обновить более 500 единиц общественного транспорта.