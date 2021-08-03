03.08.2021
В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра
03.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа
03.08.2021
ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%
03.08.2021
В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков
03.08.2021
Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России
03.08.2021
Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом
Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет
03.08.2021
Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов
03.08.2021
В центре Челябинска изменили схему движения
14.07.2021
Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»
14.07.2021
Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021