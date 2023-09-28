Челябинская область отказалась от планов на коммерческие заимствования

Челябинская область, благодаря росту собственных доходов, существенно сократила размер дефицита бюджета и полностью отказалась от коммерческих заимствований, как источника его погашения. Соответствующие поправки в главный финансовый документ одобрили депутаты Законодательного собрания на состоявшемся 28 сентября заседании.

Как отметили в минфине региона, перевыполнение плана по объему поступлений в бюджет собственных доходов фиксируется по всем основным доходным источникам.

«Сегодняшние корректировки бюджета – это показатель адаптации региона к экономическим и политическим реалиям последних лет. Результат совместно выработанных решений и антикризисных мер, своевременно принятых на федеральном и региональном уровнях», –- подчеркнул министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Согласно принятым изменениям, собственные налоговые и неналоговые доходы области увеличились на 21 миллиард 569,5 миллиона рублей. В бюджете учтены и целевые федеральные средства в размере 193,8 миллиона рублей.

Законопроектом уточнено распределение расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, в том числе в связи с корректировкой объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий, а также в связи с уточнением прогноза поступления собственных доходов.

Включение в бюджет дополнительных доходов и уточнение источников финансирования дефицита областного бюджета позволило отказаться в полном объеме от коммерческих заимствований, запланированных в областном бюджете на 2023 год для покрытия дефицита.

Кроме того, предусмотрено предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Челябинской области на частичное покрытие дефицита бюджета в целях обеспечения опережающего финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда, с погашением указанных кредитов муниципальными образованиями до первого марта 2024 года за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, которые будут предоставлены на возмещение соответствующих расходов, профинансированных в текущем году.

С учетом внесенных изменений плановый размер дефицита областного бюджета на текущий год сократится на 21 миллиарда 556,6 миллиона рублей.

«Мы видим, что экономика работает, собственные доходы области идут опережающими темпами. Поэтому у нас есть возможность значительно сократить бюджетный дефицит, решить ряд важных социальных задач, в том числе по переселению людей из аварийного жилфонда, и полностью отказаться от планов на коммерческие заимствования, воспользовавшись только льготным федеральным финансированием и собственными накоплениями», - пояснил Андрей Пшеницын.

В итоге доходы областного бюджета на 2023 год составят 246 миллиардов 562 миллиона рублей, расходы – 302 миллиарда 306,8 миллиона рублей.

Дефицит утвержден на уровне 55 миллиардов 744,8 миллиона рублей. Он полностью покрывается остатками средств областного бюджета и льготными кредитами из федерального бюджета без привлечения коммерческих заимствований.