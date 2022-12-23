23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
23.12.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения
23.12.2022
Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ
23.12.2022
Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный
23.12.2022
Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма
23.12.2022
По Челябинску шагает полицейский Дед Мороз
Дефицит бюджета на 2023 год почти в два раза превысит первоначальный план 2022 года
24.11.2022
Дефицит бюджета Челябинской области уменьшен почти на 9,4 миллиарда рублей
25.08.2022
Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 18 миллиардов рублей
11.09.2020
Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза
25.10.2019
Текслер: К внешним заимствованиям будем подходить аккуратно
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022