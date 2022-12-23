Дефицит бюджета на 2023 год почти в два раза превысит первоначальный план 2022 года

В 2023 году Челябинская область запланировала израсходовать на 71,8 миллиарда рублей больше, чем ожидает получить доходов. Дефицит регионального бюджета, согласно первоначальным планам на будущий год, почти в два раза превысит аналогичный показатель прошлого года.

Так, регион планирует получить в будущем году 222,2 миллиарда рублей доходов (в первоначальном варианте прошлого года - 219,3 миллиарда рублей), а израсходовать 294,043 миллиарда рублей (первоначальные расходы 2022 года намечались в размере 256,6 миллиарда).

Дефицит бюджета области на 2023 год планируется в размере 71,8 миллиарда. При этом в качестве источников его покрытия предусмотрены остатки средств текущего года (они сложатся из-за перевыполнения плана по доходам, а не из экономии по расходам, уточнили финансисты), а также федеральные бюджетные кредиты в первую очередь, как инструмент инфраструктурного развития, и коммерческие заимствования, решения по которым будут приниматься исходя из складывающейся ситуации, поясняли ранее в минфине.

В 2022 году дефицит изначально был утвержден на уровне 37,2 миллиарда рублей. Министр финансов области Андрей Пшеницын называл его техническим, поскольку он полностью должен был покрыться переходящими остатками этого года и льготными федеральными кредитами. К августу 2022 года размер дефицита вырос до 64 миллиардов 253,1 миллиона рублей, в ноябре его сократили до 54,878 миллиарда рублей.

Первоначальный план дефицита областного бюджета на 2021 год составлял 22,4 миллиарда рублей. При этом область завершила 2021 год с профицитом бюджета 31,365 миллиарда рублей (доходы были 270,3 миллиарда, расходы – 238,9 миллиарда).

В 2024 году планируется снизить дефицит бюджета до 37,879 миллиарда рублей, а на 2025 год сократить его размер в два с половиной раза - до 19,478 миллиарда рублей.