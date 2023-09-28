Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей

Бюджет Челябинской области на 2023 год пополнился на 21,6 миллиарда рублей за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, дополнительно поступили федеральные средства в размере более 190 миллионов рублей. Это позволило сократить плановый дефицит региональной казны.

Сегодня, 28 сентября, депутаты Законодательного Собрания области одобрили изменения в закон об областном бюджете на текущий год.

Законопроектом предусмотрено увеличение налоговых и неналоговых доходов на 21 миллиард 569,5 миллиона рублей и объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 193,8 миллиона рублей.

По словам и. о. министра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, дополнительные доходы позволили исключение в полном объеме коммерческие заимствования, запланированные в областном бюджете на 2023 год для покрытия его дефицита, а также сократить размер дефицита бюджета на 28% - с 77,3 миллиарда рублей до 55,7 миллиардов рублей.

«С учетом изменений предусмотрено существенное сокращение дефицита бюджета на текущий год. Это стало возможным благодаря системной работе Губернатора Челябинской области и Правительства региона по поддержке производителей и обеспечению стабильной работы производств. Экономика региона продолжает укрепляться и это вызывает оптимизм», - прокомментировал сокращение дефицита областного бюджета председатель Законодательного Собрания Олег Гербер.

Дополнительные федеральные средства будут направлены на единовременные выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в Челябинскую область (80,5 миллиона рублей), на возмещение расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР (39,6 миллиона рублей), на обеспечение рецептурными лекарствами льготников и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (32 миллиона рублей), на организацию профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий (30,6 миллиона рублей) и ряд других.

Дополнительные средства областного бюджета в размере 782,6 миллиона рублей будут направлены на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Основная часть этих средств пойдёт на строительство крытого футбольного манежа в Челябинске. Также дополнительные средства направят на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами (648,9 миллиона рублей), на ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (585,5 миллиона рублей), на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (265,6 миллиона рублей), на завершение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в муниципальных образованиях Челябинской области (92,9 миллиона рублей).

Кроме того, на продолжение строительства второго здания детской филармонии, в целях ввода в эксплуатацию в 2024 году, предусмотрено 120 миллионов рублей, на материально-техническое обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 100 миллионов рублей.

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 246,6 миллиарда рублей, расходы – 302,3 миллиарда рублей, дефицит – 55,7 миллиарда рублей.