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28.09.2023 13:29

Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей

Бюджет Челябинской области на 2023 год пополнился на 21,6 миллиарда рублей за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, дополнительно поступили федеральные средства в размере более 190 миллионов рублей. Это позволило сократить плановый дефицит региональной казны.

Сегодня, 28 сентября, депутаты Законодательного Собрания области одобрили изменения в закон об областном бюджете на текущий год.

Законопроектом предусмотрено увеличение налоговых и неналоговых доходов на 21 миллиард 569,5 миллиона рублей и объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 193,8 миллиона рублей.

По словам и. о. министра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, дополнительные доходы позволили исключение в полном объеме коммерческие заимствования, запланированные в областном бюджете на 2023 год для покрытия его дефицита, а также сократить размер дефицита бюджета на 28% - с 77,3 миллиарда рублей до 55,7 миллиардов рублей.

«С учетом изменений предусмотрено существенное сокращение дефицита бюджета на текущий год. Это стало возможным благодаря системной работе Губернатора Челябинской области и Правительства региона по поддержке производителей и обеспечению стабильной работы производств. Экономика региона продолжает укрепляться и это вызывает оптимизм», - прокомментировал сокращение дефицита областного бюджета председатель Законодательного Собрания Олег Гербер.

Дополнительные федеральные средства будут направлены на единовременные выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в Челябинскую область (80,5 миллиона рублей), на возмещение расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР (39,6 миллиона рублей), на обеспечение рецептурными лекарствами льготников и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (32 миллиона рублей), на организацию профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий (30,6 миллиона рублей) и ряд других.

Дополнительные средства областного бюджета в размере 782,6 миллиона рублей будут направлены на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Основная часть этих средств пойдёт на строительство крытого футбольного манежа в Челябинске. Также дополнительные средства направят на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами (648,9 миллиона рублей), на ремонт автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (585,5 миллиона рублей), на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (265,6 миллиона рублей), на завершение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в муниципальных образованиях Челябинской области (92,9 миллиона рублей).

Кроме того, на продолжение строительства второго здания детской филармонии, в целях ввода в эксплуатацию в 2024 году, предусмотрено 120 миллионов рублей, на материально-техническое обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 100 миллионов рублей.

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 246,6 миллиарда рублей, расходы – 302,3 миллиарда рублей, дефицит – 55,7 миллиарда рублей.

Автор: Любовь Юрина
дефицит бюджета
Бюджет Челябинской области
Законодательное Собрание Челябинской области
Олег Гербер
Антон Прыгунов
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Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги

26.09.2023 09:31

Лисы из Южно-Уральского заповедника встречают пассажиров поезда

26.09.2023 09:08

Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК

25.09.2023 23:09

В Челябинске первого ноября состоится уморительная комедия «Ни дать, ни зять!»

25.09.2023 21:51

Об особенностях гибкой черепицы

25.09.2023 21:11

Суд арестовал жителя Карталинского района, обвиняемого в убийстве участника СВО

25.09.2023 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)

25.09.2023 19:18

Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения

25.09.2023 17:58

В Челябинской области 26 сентября возможны дожди

25.09.2023 17:41

В Карабаш съехались байкеры со всей России на закрытие мотосезона

25.09.2023 17:33

Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября

25.09.2023 17:24

В Челябинской области в зеркальную дату сентября поженились 277 пар

25.09.2023 17:16

В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября

25.09.2023 16:42

Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.

25.09.2023 16:23

Мэрия ответила на подозрения челябинцев в махинациях застройщика и должностных лиц с домами ради выгоды

25.09.2023 15:41

Депутаты Заксобрания поговорили о важном со школьниками Челябинской области

25.09.2023 15:26

Дружный коллектив ГРЦ Макеева ярко и по-настоящему празднично отметил День машиностроителя

25.09.2023 14:53

Объездную дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым откроют в середине октября

25.09.2023 14:50

Танковый фест под Чебаркулём собрал восемь тысяч гостей

25.09.2023 14:22

Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону

25.09.2023 14:17

Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю

25.09.2023 13:58

В Челябинск проникнут «Лучи творчества»

25.09.2023 13:27

Гостей преображенного Сада камней Челябинска больше всего интересуют саткинские гиганты

25.09.2023 12:52

В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат

25.09.2023 12:51

Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом