Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение

Челябинская область получила дополнительные федеральные средства на финансирование дорожной деятельности и на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» одобрены сегодня, 26 января, на заседании Законодательного Собрания области.

«Внесение изменений в Закон обусловлено необходимостью корректировки параметров областного бюджета с учетом уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов», - отметил министр финансов области Андрей Пшеницын.

Законопроектом предусматривается увеличение целевых федеральных трансфертов на сумму 649,4 миллиона рублей.

В частности, на 587,8 миллиона рублей вырос объем трансфертов из федерального бюджета на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Также в бюджет включены средства госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», предусмотренные на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда, в сумме 601,8 миллиона рублей. Из них 537 миллионов 25,4 тысячи рублей - неиспользованные на первое января 2022 года остатки целевых поступлений от фонда в сумме и 64 миллиона 838,39 тысячи рублей - дополнительные поступления.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, благодаря дополнительным поступлениям средств в областной бюджет от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», реализация адресной программы по переселению южноуральцев из аварийного жилья на территории региона ускорится.

По словам спикера, программу, рассчитанную на период до 2025 года, планируется завершить в декабре 2023 года. В результате реализации этой программы новые квартиры получат почти 10 тысяч южноуральцев, при этом более половины из них уже улучшили свои жилищные условия.

Наряду с указанными изменениями были скорректированы и отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. В частности, предусмотрено направление средств на приобретение восьми единиц трамвайных полунизкопольных вагонов (на эти цели направят 282,6 миллиона рублей) и ликвидацию несанкционированных свалок (64,3 миллиона рублей).

В итоге доходы областного бюджета на 2022 год составят 220 миллиарда 13,2 миллиона рублей, расходы – 257 миллиардов 824,9 миллиона рублей, дефицит – 37 миллиардов 811,7 миллиона рублей.

По словам Андрея Пшеницына, дефицит в полном объеме покрывается остатками средств областного бюджета, сложившимися на первое января 2022 года, а также льготными бюджетными кредитами. Привлечение коммерческих заимствований на его погашение не планируется, уточнил министр.