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Челябинская область получит из федерального бюджета на дороги почти два миллиарда за три года

В предстоящие три года Челябинская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

Соответствующее распоряжение о выделении финансовых средств на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжения, в 2021 году на дороги Челябинской области будет выделено из федерального бюджета 800 миллионов рублей, в 2021 году – 940 миллионов рублей, в 2022 году – 200 миллионов рублей

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса региона, полученные в 2021 году федеральные средства Челябинская область планирует направить на три дорожных объекта. На реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске предусмотрено 390 миллионов рублей.

Магнитогорск получит 410 миллионов рублей, из них 220 миллионов рублей - на капитальный ремонт путепровода по улице 9 мая, а 190 миллионов рублей - на модернизацию улично-дорожной сети города (подъездные пути по проекту «Притяжение»).

Напомним, цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.