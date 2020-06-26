ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинская область продолжит субсидировать на более выгодных условиях перевод транспорта на газ

Экономика
Сегодня, 15:57
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область запустила программу субсидирования перевода транспорта на газомоторное топливо на своей территории раньше, чем были даны соответствующие рекомендации из федерального центра.

На прошлой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление по переводу техники на газомоторное топливо (метан) в качестве меры поддержки в условиях восстановления экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно документу, малый и средний бизнес и граждане (в том числе и самозанятые) смогут в 2020 году перевести технику на недорогой и экологичный природный газ (метан) за 1/3 от стоимости.

Кроме того, одновременно с субсидией из бюджета владельцы смогут получить поддержку и в рамках маркетинговой программы ПАО «Газпром», размер которой составит еще около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.

«Таким образом, граждане, малый и средний бизнес смогут установить газобаллонное оборудование менее чем за 5% от стоимости и в дальнейшем экономить более 50% расходов на топливо», – уточняет Минэнерго РФ.

Субъектам рекомендовано активнее запускать региональные программы субсидирования перевода транспорта на газомоторное топливо на своей территории.

В Челябинской области такая программа уже реализуется. На сегодня в регионе уже открыто три включенных в реестр пункта переоборудования, соответствующие всем предъявляемым требованиям. В этих пунктах имеются необходимые сертификаты и опыт переоборудования, достаточное количество постов переоборудования и накопительная площадка. Эти пункты могут предоставлять клиентам скидку в установленном размере. А недополученные при этом доходы будут компенсироваться за счет субсидий из областного бюджета.

Как сообщил вице-губернатор Егор Ковальчук, в ближайшее время минэкономразвития области внесет изменения в региональную программу в соответствии с новым постановлением Правительства РФ, чтобы как можно скорее запустить процесс субсидирования по более выгодным для граждан и бизнеса тарифам. «Это станет еще одной мерой поддержки в период пандемии, ускорит переход региона на экологически чистое топливо и дополнительно простимулирует инвестиционную активность», – отмечает Егор Ковальчук.

Также замгубернатора подчеркивает, что в Челябинской области продолжается реализация программы субсидирования строительства заправок природным газом. В 2020 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 80 млн руб., в 2021 – 240 миллионов рублей, в 2022 году – 660 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на один объект составляет 40 миллионов рублей, что примерно на 1/3 покрывает затраты на его строительство. До конца 2022 года планируется к вводу в эксплуатацию не менее 19 таких объектов.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Транспорт
Экономика
10.06.20 10:28
В маршрутках Челябинска снизится стоимость проезда
Общество
09.06.20 12:55
В «ЧелябГЭТ» прокомментировали расставание с трамваем «УралТрансМаша»
Общество
05.06.20 15:11
В Челябинске трамвайную остановку "Нагорная" вернут на прежнее место
Экономика
21.05.20 17:14
В Магнитогорске пересадки с трамвая на трамвай будут бесплатными
22.06.20 16:47
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
22.06.20 11:33
Работник «Уралкуза» попал на Доску почета наставников России
19.06.20 15:47
Банк «Открытие» презентовал в Челябинске безналичный офис
19.06.20 14:16
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
19.06.20 10:12
Южноуральские аграрии получили гранты на развитие бизнеса
19.06.20 10:11
Металлурги ЧЦЗ подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов
19.06.20 00:00
Большинство работников ЧМК возвращаются на дистанционный режим работы
18.06.20 17:24
Российские авто премиум-класса изготовят из магнитогорской стали
18.06.20 17:21
Благотворительный фонд РМК поддержал больше 30 тысяч южноуральских семей
18.06.20 16:55
Численность безработных в Челябинской области с начала года выросла в три с лишним раза
Общество
Сегодня, 11:46
В Челябинской области число заражений коронавирусом продолжает снижаться
Общество
Сегодня, 11:56
В правительстве Челябинской области новые случаи коронавируса
Новости
Сегодня, 15:55
Экономика
Магнитка увеличила бюджет
Сегодня, 15:51
Общество
В Магнитогорске выстаивают взаимодействие с волонтёрами
Сегодня, 14:46
Федерация
Число случаев коронавируса за сутки в России менее 7 тысяч
Сегодня, 14:34
Происшествия
Четыре человека пострадали в аварии в центре Челябинска
Сегодня, 13:26
Среда обитания
На берегу Тургояка выявлены нарушения экологического законодательства
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:55
Экономика
Магнитка увеличила бюджет
Вчера, 18:18
Экономика
ВТБ запустил в Челябинске сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
Вчера, 14:42
Экономика
В Челябинской области развиваются сельские агломерации
23.06.20 13:53
Экономика
ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей
22.06.20 16:47
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика