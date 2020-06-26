Челябинская область продолжит субсидировать на более выгодных условиях перевод транспорта на газ

Челябинская область запустила программу субсидирования перевода транспорта на газомоторное топливо на своей территории раньше, чем были даны соответствующие рекомендации из федерального центра.

На прошлой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление по переводу техники на газомоторное топливо (метан) в качестве меры поддержки в условиях восстановления экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно документу, малый и средний бизнес и граждане (в том числе и самозанятые) смогут в 2020 году перевести технику на недорогой и экологичный природный газ (метан) за 1/3 от стоимости.

Кроме того, одновременно с субсидией из бюджета владельцы смогут получить поддержку и в рамках маркетинговой программы ПАО «Газпром», размер которой составит еще около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан.

«Таким образом, граждане, малый и средний бизнес смогут установить газобаллонное оборудование менее чем за 5% от стоимости и в дальнейшем экономить более 50% расходов на топливо», – уточняет Минэнерго РФ.

Субъектам рекомендовано активнее запускать региональные программы субсидирования перевода транспорта на газомоторное топливо на своей территории.

В Челябинской области такая программа уже реализуется. На сегодня в регионе уже открыто три включенных в реестр пункта переоборудования, соответствующие всем предъявляемым требованиям. В этих пунктах имеются необходимые сертификаты и опыт переоборудования, достаточное количество постов переоборудования и накопительная площадка. Эти пункты могут предоставлять клиентам скидку в установленном размере. А недополученные при этом доходы будут компенсироваться за счет субсидий из областного бюджета.

Как сообщил вице-губернатор Егор Ковальчук, в ближайшее время минэкономразвития области внесет изменения в региональную программу в соответствии с новым постановлением Правительства РФ, чтобы как можно скорее запустить процесс субсидирования по более выгодным для граждан и бизнеса тарифам. «Это станет еще одной мерой поддержки в период пандемии, ускорит переход региона на экологически чистое топливо и дополнительно простимулирует инвестиционную активность», – отмечает Егор Ковальчук.

Также замгубернатора подчеркивает, что в Челябинской области продолжается реализация программы субсидирования строительства заправок природным газом. В 2020 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 80 млн руб., в 2021 – 240 миллионов рублей, в 2022 году – 660 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на один объект составляет 40 миллионов рублей, что примерно на 1/3 покрывает затраты на его строительство. До конца 2022 года планируется к вводу в эксплуатацию не менее 19 таких объектов.