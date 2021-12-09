Челябинская область ведет масштабное дорожное строительство

В Челябинской области проводят масштабные работы по ремонту и реконструкции федеральных автомобильных дорог. В 2022 году федеральная трасса М-5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга станет полностью четырехполосной. В планах расширить трассу от Челябинска до Кургана.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время «Прямой линии» с жителями.

Житель Снежинска спросил у главы региона, планируется ли строительство путепровода в районе поворота на Касли, Тюбук и Багаряк будет ли построена двухуровневая развязка на пересечении дорог М5 - Касли - Тюбук – Багаряк. «Сейчас там установлен светофор, из-за которого образуются большие пробки. А с вводом в эксплуатацию второй полосы трассы М-5 этот светофор будет еще сильнее мешать движению», - отметил южноуралец.

Алексей Текслер напомнил, что несколько лет назад на трассе М-5 со стороны Екатеринбурга оставался неотремонтированный участок протяженностью 50 километров (со стороны Челябинска четырехполосная дорога была сделана). В районе Тюбука был участок с двумя полосами, который очень ограничивал движение. «Я в 2019 году обратился к президенту с просьбой, учитывая, что это федеральная дорога, эту проблему решить. В следующем году в июне мы полностью переведем трассу М-5 от Челябинска до Екатеринбурга в четырехполосное состояние», - рассказал Алексей Текслер.

По словам главы региона, будет сделан путепровод на участке, где съезд на Снежинск. На участке Тюбук – Багаряк светофор пока останется. «Тюбук, Багаряк и поворот на Каслинское шоссе (точнее Касли – Кыштым) – здесь пока путепровода коллеги из Управтодора не спланировали. Мы с ними об этом говорили, договорились о том, что в течение года проанализируем ситуацию, - пояснил Алексей Текслер. - Там этот съезд на Тюбук – Багаряк будет организован таким образом, что пока останется светофор, а съезд на Касли – Кыштым, там не будет светофора. Там будет съезд направо и налево, и потом разворотные кольца будут сделаны, как на самой М-5».

Губернатор подчеркнул, что это временные решения. Полноценный путепровод на этом участке нужен обязательно и работа с Росавтодором будет продолжена.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в 2021 году в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) отремонтировали путепровод через автомобильную дорогу на 66-м километре и семь километров автодороги на участке 43-50 километр (левый проезд).

Дорожники отфрезеровали старое покрытие. Выравнивающий слой устроили из асфальтобетона. Верхний слой покрытия дорожного полотна выполнили из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси толщиной шесть сантиметров.

Всего в 2021 году в Челябинской области приведено в нормативное состояние более 70 километров федеральных автодорог. На трассе М-5 «Урал» в этом сезоне с опережением графиков капитально отремонтировали мосты через реки Сильга и Синара, обновили четыре путепровода.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на федеральных трассах Челябинской области установили три модульных надземных пешеходных перехода, светофорный объект, пять интеллектуальных транспортных систем.

Алексей Текслер также рассказал, что продолжается работа по расширению до четырех полос трассы М-5 в сторону Башкирии. Этот участок планируется модернизировать до 2026 года.

«Мы активно работаем по М-5 «Урал», по переводу в четырехполосное состояние, завершаем сейчас вместе с Упрдором проектирование участка от Чебаркуля до Миасса», - рассказал Алексей Текслер. На днях ввели участок до Чебаркуля, в планах отремонтировать участок трассы М-5 в Ашинском районе дороги (со стороны Башкирии). «Начинаем проектирование участка дороги уже в сторону Златоуста и Миасса со стороны Уфы. В целом, мы договорились, что до 2026 года эти объемы (перевод в четыре полосы) должны завершить», - уточнил губернатор.

Кроме того, по поручению президента будет переведена в четырехполосное состояние трасса от Челябинска до Кургана.

В Челябинской области также ведется масштабное строительство и ремонт региональных дорог. Объем дорожного фонда Челябинской области в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом увеличен в полтора раза, и в 2021 году составил 20 миллиардов рублей. Значительная часть ассигнований дорожного фонда ежегодно направляется в бюджеты муниципальных образований в виде субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения. В 2021 году муниципалитетам выделено 8,9 миллиарда рублей или 44,7 % от объема дорожного фонда.

Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, в 2021 году на средства дорожного фонда отремонтировали 848 километров региональных и муниципальных дорог. Выполнили ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (устройство искусственного наружного освещения, обустройство пешеходных переходов, установка технических средств организации дорожного движения).

В 2021 году на мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги» Челябинская область получила пять миллиардов 593,9 миллиона рублей. Это позволит привести в нормативное состояние 328,2 километра дорожного покрытия. С начала реализации в регионе в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 488 километров автодорог, на 40% сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Помимо этого, в 2021 году Челябинская область получила дополнительные федеральные средства рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». В соответствии с распоряжением правительства РФ региону выделено из резервного фонда 350 миллионов рублей. На эти средства ремонтируются автодороги Обручевка-Субутак и Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

На прямую линию губернатору поступил вопрос от главы поселенияв Ашинском районе Рамиля Широкаева по дороге Аша – Точильный, асфальтирования которой ждут уже несколько лет. По словам Алексея Нечаева, на сегодня в области порядка двух тысяч 300 километров щебеночных дорог. Проблема решается постепенно, но средств не хватает. «Мы совместно с Вами приняли решения, и с этого года всю щебенку переводим в асфальтобетон, все наши проекты будут иметь твердое асфальтобетонное покрытие», - отчитался перед губернатором министр. А пока на щебеночных дорогах проводятся работы в рамках содержания.

По дороге Аша – Точильный, соединяющий город и поселение, в 2022 году будет заказан проект на капитальный ремонт, проведена госэкспертиза. «Будем стараться с конца этого года заключить контракт, чтобы в течение полутора лет эту дорогу перевести в асфальтобетон», - пообещал министр.

«Еще раз повторю, приоритет там, где районный центр соединяется, по сути, с частью районного центра. Если это в грунте, то это неправильно, это точно должно входить в приоритет вашей работы. Обратите на это внимание. Инвентаризацию соответствующую проведите, надо решение принимать», - дал поручение главам Алексей Текслер.