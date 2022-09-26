26.09.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до четвертого октября
26.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» снова превратился в «цветущий завод»
26.09.2022
Студенты поборются в Челябинске за медали Всероссийских соревнований по конному спорту
26.09.2022
В Челябинской области пройдут «Стальные игры ММК»
26.09.2022
Агломерационное производство ММК отмечает 85-летие
26.09.2022
В Троицке дети выпали из окна
Челябинские промышленники предложили варианты по загрузке оборонных предприятий
26.09.2022
Челябинский омбудсмен ведет прием жителей по вопросам частичной мобилизации
26.09.2022
В Челябинской области создан центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу
26.09.2022
Студентам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
25.09.2022
Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022