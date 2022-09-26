Челябинские промышленники предложили варианты по загрузке оборонных предприятий

Одним из вариантов сотрудничества крупного и малого бизнеса в Челябинской области может стать загрузка субъектами МСП предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такое предложение было озвучено во время дискуссионной площадки “Промышленность” на полях форума “Бизнес Урала 2022”, который прошел в пятницу, 23 сентября. Организатором мероприятия выступило Челябинское областное отделение “ОПОРА РОССИИ”.

Речь идет о проекте “Развитие”, который реализуется на протяжении последних лет в Новосибирской области и уже масштабировался в Приморский край. Он предусматривает загрузку предприятиями малого и среднего бизнеса мощности заводов оборонно-промышленного комплекса своими заказами. Среди вариантов сотрудничества аренда станков и оборудования или заказ продукции.

По словам модератора секции члена Комитета по промышленности Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ” Сергея Кашигина, у новосибирских предприятиях, участвующих в этом проекте в прошлом году дозагрузка выросла на 35%, а в 2022 году - на 70%.

“Челябинская область, как промышленный регион, в котором есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, сможет воспользоваться успешным опытом новосибирских коллег и реализовать подобный проект у себя. Тем более, сейчас, когда необходимо активно развивать импортозамещение и вовлекать в него как можно больше предприятий”, - уточнил эксперт.

Как отметил генеральный директор технопарка ZEM, действующего на базе НПО “Электромашина”, Дмитрий Торопыно, подобный механизм на предприятии уже опробован: “Мы предлагаем в формате технопарка привлекать МСП, для того, чтобы наладить выпуск продукции тем предприятиям, которые не могут позволить себе современное и мощное оборудование, которое есть у нас, либо не имеют возможности содержать определенный штат сотрудников и рабочих”.

В беседе с корреспондентом “Урал-Пресс-Информ” Сергей Кашигин подчеркнул, что по итогам форума будет сформировано и отправлено предложение губернатору Челябинской области и региональному Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов.