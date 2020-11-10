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Челябинские районы сэкономили бюджетные средства при заключении контрактов на благоустройство в новом году

Экономика
Сегодня, 17:17
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Автор: 
Евгения Александрова

Главы Советского и Ленинского районов Челябинска сообщили об экономии бюджетных средств при заключении контрактов на благоустройство общественных пространств по федеральной программе «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

«Отыграли реконструкцию сквера «Сигнал», падение составило около 15-ти процентов, и городские службы уже в этом году начали реконструкцию освещения этого сквера. В настоящее время проводятся работы по заглублению линий питания освещения общественного пространства и ведется установка специальных парковых опор освещения. Данные работы, я надеюсь, будут завершены до конца ноября 2020-го года», - отметил глава Ленинского района Александр Орёл.

Чиновник также сообщил, что девятого ноября завершился аукцион по установке видеонаблюдения на набережной озера Смолино (данное общественное пространство является участником программы ФСГС этого года – прим.). Экономия составила 30 процентов. Работы, по словам Александра Орла, будут выполнены в текущем году.

«На набережной закончены все строительные работы, ведется приемка выполненных объемов. Продолжается установка МАФов. Установили воркаут-площадку и закончили озеленение», - рассказал Александр Орёл.

Глава Советского района Владислав Макаров сообщил, что к настоящему моменту проведены аукционы и заключены контракты на проведение благоустройства в следующем году двух общественных пространств в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Экономия бюджетных средств в ходе проведения электронных аукционов составила 12 процентов.

«Данные средства планируется направить на монтаж видеонаблюдения в сквере поселка Локомотивный», - отметил Владислав Макаров.

Что касается благоустройства этого года, то реализация программы ФСГС в Советском районе полностью завершена и в обоих скверах – на Цвиллинга и Борьбы, и во всех 14-ти дворах.

«Идет процесс приемки и устранения замечаний. Начинаются работы по монтажу систем видеонаблюдения, установке модульных опор с камерами широкого покрытия. В сквере по улице Борьбы завершены работы по установке наружного освещения», - рассказал Владислав Макаров.

В Металлургическом районе заключены два контракта на благоустройство по программе ФСГС в новом году. Это сквер перед ДК Строителей и сквер напротив здания по улице Шоссе Металлургов, 25-О. В текущем году данная программа на ЧМЗ полностью реализована.

Договоры на выполнение работ по благоустройству в 2021-м году заключены и в Курчатовском районе.

В Калининском районе, по словам его главы Сергея Колесника, в настоящее время идет плановое заключение семи контрактов по второму этапу благоустройства зеленой зоны рядом с ледовой ареной «Трактор», начатого по нацпроекту «Формирование современной городской среды» в 2020-м году.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сообщил, что в настоящее время заключен контракт на благоустройство набережной реки Миасс, которое будет проведено в новом году.

«В стадии завершения находится реализация контракта на благоустройство «Обкомки» (прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова площадью двадцать тысяч квадратных метров обустраивают в этом году – прим.)», - сообщил Виктор Ереклинцев.

В Тракторозаводском районе южноуральской столицы уже состоялся аукцион по выполнению благоустройства в сквере «Молодежном» (это тоже программа ФСГС).

«Приступили к сносу аварийных деревьев и подрезке поросли», - рассказал исполняющий полномочия главы Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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