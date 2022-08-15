Челябинские власти продадут с молотка три недостроя.

Аукцион по продаже объектов незавершенного строительства, изъятых по решению суда путем продажи с публичных торгов, назначены на вторник, 16-е августа.

Как сообщила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска Оксана Шейкина, в одном из недостроенных зданий, на Бродокалмакском тракте, планируется разместить автозаправочную станцию.

Недострой в Курчатовском районе, на улице Автодорожной, будет продан городскими властями с торгов под строительство автомоечного комплекса.