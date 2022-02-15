Челябинскстат рассказал, на сколько подорожало молоко на Южном Урале: если в январе 2021 года средняя потребительская цена литра популярного напитка составляла в регионе 56,26 рубля, то в первом месяце текущего года – 58,48 рубля.

В декабре ушедшего года, согласно данным официальной статистики, молоко в Челябинской области в среднем стоило 59,74 рубля (отметим, Челябинскстат анализировал стоимость литра цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2 процента).

Интересно, что, если сравнивать стоимость коровьего молока в Челябинске и Магнитогорске, то столица Южного Урала значительно опережает второй после себя (по величине) муниципалитет: в областном центре литр этого любимого многими напитка стоит 60,76 рубля, жителям Магнитки он обойдется в среднем всего в 54,12 рубля за литр.

В Миассе средняя потребительская цена литра молока стоит, по данным за январь текущего года, 59,88 рубля, в Кыштыме – 55,91 рубля.