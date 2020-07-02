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Для жителей двух микрорайонов Челябинска снизили тариф на тепло

Экономика
Сегодня, 16:50

Для жителей микрорайонов 49Б и 49В Челябинска будут снижены тарифы на тепловую энергию. Это стало возможным благодаря совместным усилиям областных, муниципальных властей, теплоснабжающей организации, застройщика и инициативной группы горожан.

Как сообщили в пресс-службе минтарифа, в адрес областного министерства тарифного регулирования и энергетики обратились жители микрорайонов 49Б и 49В города Челябинска с жалобой на высокий тариф на тепловую энергию.

Тепло в указанные микрорайоны поставляет локальная котельная ООО ТСО «Северо-Запад». Тарифы для нее отличаются от централизованной зоны теплоснабжения. «Величина тарифа зависит от себестоимости производства тепла и соотношения затрат и объема полезного отпуска: чем ниже мощность котельной и объем полезного отпуска, тем выше тариф на тепловую энергию, - пояснили в минтарифе. - В связи с этим сравнение тарифов в разных системах (зонах) теплоснабжения некорректно. Локальная котельная может быть эффективной, когда находится в центре нагрузок и имеет высокую загрузку. На начальном же этапе подключения потребителей при низком полезном отпуске стоимость тепла выше, чем при полной загрузке».

Для оптимизации стоимости тепла в микрорайонах 49Б и 49В минтариф совместно с администрацией Челябинска при участии инициативной группы жителей провели встречу с теплоснабжающей организацией и застройщиком, на которой были выработаны меры по снижению тарифов.

В частности, было отмечено, что администрация Челябинска до 1 июля 2020 года провела актуализацию Схемы теплоснабжения города. В схеме отражен рост потребления тепла в указанных микрорайонах в связи с подключением новых жилых домов: полезный отпуск тепла увеличился с 4545 Гкал до 18650 Гкал. Соответственно тариф на тепловую энергию для жителей микрорайонов 49Б и 49В, учитывающий рост отпуска тепла, должен был измениться с 2021 года (пересмотр тарифов осуществляется один раз в год). Однако в данном случае тариф удалось пересмотреть досрочно, в текущем периоде, так как для ООО ТСО «Северо-Запад» изменилась система налогообложения.

«В результате тариф на тепловую энергию для жителей микрорайонов 49Б и 49В города Челябинска снизится с 2600 руб./Гкал до 1353,42 руб./Гкал с учетом НДС», - отметили в минтарифе.

Также в министерстве напомнили, что, приобретая жилье в новостройках, можно заранее уточнить предполагаемую стоимость коммунальных ресурсов, поскольку в проектной декларации застройщика обязательно указывается способ организации тепло-, водоснабжения и водоотведения.

 

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