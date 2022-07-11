Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

Во втором квартале клиенты ВТБ совершили более 74 млн переводов и платежей через СБП на сумму более 390 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме переводов между физлицами составила 71%, увеличившись в 1,5 раза относительного второго полугодия 2021 года.

Активнее всего спрос на сервисы СБП растет в сегменте платежей. Во втором квартале их число удвоилось по сравнению с первым: клиенты ВТБ для оплаты покупок через СБП провели почти 2 млн транзакций более чем на 6 млрд рублей. В сегменте переводов с начала года клиенты провели с помощью СБП около 140 млн операций более чем на 750 млн рублей. Спрос на них вырос почти в 1,5 раза относительно второго полугодия 2021 г.