11.07.2022
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
11.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 июля
11.07.2022
Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту
11.07.2022
В Челябинске заключены новые контракты на содержание дорог и улиц
11.07.2022
Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах
11.07.2022
Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
07.07.2022
ВТБ на Южном Урале выдал 2 млрд рублей по ипотеке с господдержкой
30.06.2022
ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров
29.06.2022
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%
24.06.2022
ВТБ запустил в Челябинске курьерскую доставку финансовых продуктов за три часа
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022