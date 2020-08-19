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Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна

Экономика
Сегодня, 14:07
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Доменный цех ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) выплавил - с момента пуска первой печи в 1932-м году - 650-миллионную тонну чугуна.

Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев подчеркнул, что такое серьезное достижение - общая заслуга нескольких поколений

Поздравляя коллектив доменного цеха с покорением этого рубежа, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что столь значимое достижение является общей заслугой нескольких поколений доменщиков Магнитки, трудившихся на благо комбината в годы первых пятилеток, в суровые годы Великой Отечественной войны, не щадя сил выплавлявших металл и запускавших крупнейшие в Европе доменные печи.

По словам Павла Шиляева, благодаря самоотверженному труду работников комбината, доменное производство ММК является одним из крупнейших и эффективнейших в металлургической отрасли России.

Сегодня восемь печей доменного цеха ПАО «ММК» производят десять миллионов тонн чугуна в год. За последние годы большая часть печей была кардинально обновлена. В ходе реконструкции комбинат уделяет большое внимание экологическим аспектам, установке современных аспирационных систем.

За семь лет на ММК были проведены  серьезные капитальные ремонты с реконструкцией литейных дворов на доменных печах № 6, 9, 10 и 1. Здесь были организованы системы закрытых желобов с аспирацией литейных дворов и шихтоподачи и установлено современное гидравлическое оборудование для выпуска чугуна. Благодаря этому значительно сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, улучшились условия труда горновых.

В июле 2020-го года завершилась реконструкция доменной печи №2, где, помимо системы аспирации литейного двора, также, как и на доменной печи №1, были изменена конструктивная особенность системы охлаждения печи. Вместо плитовых вертикальных чугунных холодильников в районе заплечиков и фурменной зоны установили медные горизонтальные холодильники.

Прорывным для доменного производства ММК станет строительство комплекса новой доменной печи №11 с рабочим объемом 3800 кубометров и производительностью 3,7 миллиона тонн чугуна в год.

Эта печь, пуск которой намечен на 2025-й год, будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями. На ней будет предусмотрена система аспирации литейных дворов и подбункерных помещений производительностью 2 млн м³/ч и остаточной запыленностью 10 мг/ м³. Также будут установлены системы очистки доменного газа и придоменной грануляции шлака.

Печь будет оснащена локальным оборотным циклом водоснабжения. Будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция, предусмотрена возможность применения технологии вдувания пылеугольного топлива.

Запуск в эксплуатацию новой доменной печи позволит вывести из работы три действующих доменных печи и достигнуть сокращения выбросов в атмосферу на 6,6 тысячи тонн в год, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

 

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