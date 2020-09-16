Дроны принесли ММК более ста миллионов рублей экономии

На участке внешней приемки копрового цеха ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) на приемке металлолома работают квадрокоптеры.

Благодаря дронам работники комбината получают документальное подтверждение наличия мусора ломе металла при выгрузке из транспортного средства.

До появления квадрокоптеров контроль выгрузки производился в «ручном» режиме. Чтобы узнать, что именно и в каком количестве прислали поставщики, какое количество неметаллических включений присутствует в ломе, специалисты участка внешней приемки вместе с представителями копрового цеха находились непосредственно на выгрузке и производили фиксацию с фотоаппаратов.

Для упрощения процесса в прошлом году в рамках программы цифровизации ММК закупил квадрокоптеры (на сегодняшний день используется восемь единиц). Эти устройства просты в управлении, вместе с тем оснащены различными интеллектуальными системами. Они могут обнаруживать и облетать препятствия, работать в режиме видео- и фотосъемки. Задача дрона – «зависнуть» над вагоном и зафиксировать его содержимое.

В дальнейшем вся информация выгружается на автоматическое рабочее место оператора-контролера, который определяет, соответствует ли данный вид лома завяленному поставщиком. При наличии мусора, различных неприемлемых включений эта информация, документально подтвержденная посредством фото- или видеофиксации, поступает в личный кабинет контрагента. В дальнейшем ПАО «ММК» оплату за мусор поставщику не производит.

Некондиционный лом либо возвращается поставщику, либо, по договоренности с поставщиком, цена данной партии металлического лома снижается для приведения в соответствие с более низкой ценовой группой. Это также приводит к существенной экономии средств.

С мая текущего года, когда проект вступил в активную фазу, ММК посредством отбраковки мусора, возврата лома или перевода его в другую ценовую группу не оплатил заявленный поставщиком лом на сумму более ста миллионов рублей.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, в мае экономия составила 34,56 млн рублей, в июне - 22,3 млн рублей, в июле - 47,7 млн рублей.

Большое значение имеют и аспекты, связанные с промышленной безопасностью. За счет того, что контролер, управляющий коптером, находится вне опасной зоны выгрузки, использование дронов обеспечивает безопасное выполнение работ.

В ближайшее время на комбинат должны поступить еще два квадрокоптера, после чего проект можно будет считать окончательно завершенным.

Интересно, что данные дроны используются не только для приемки лома, но и для других целей, в частности для мониторинга строящихся объектов ПАО «ММК».