ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Дроны принесли ММК более ста миллионов рублей экономии

Экономика
Сегодня, 16:42
Размер текста

На участке внешней приемки копрового цеха ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) на приемке металлолома работают квадрокоптеры.

Благодаря дронам работники комбината получают документальное подтверждение наличия мусора ломе металла при выгрузке из транспортного средства.

До появления квадрокоптеров контроль выгрузки производился в «ручном» режиме. Чтобы узнать, что именно и в каком количестве прислали поставщики, какое количество неметаллических включений присутствует в ломе, специалисты участка внешней приемки вместе с представителями копрового цеха находились непосредственно на выгрузке и производили фиксацию с фотоаппаратов.

Для упрощения процесса в прошлом году в рамках программы цифровизации ММК закупил квадрокоптеры (на сегодняшний день используется восемь единиц). Эти устройства просты в управлении, вместе с тем оснащены различными интеллектуальными системами. Они могут обнаруживать и облетать препятствия, работать в режиме видео- и фотосъемки. Задача дрона – «зависнуть» над вагоном и зафиксировать его содержимое.

В дальнейшем вся информация выгружается на автоматическое рабочее место оператора-контролера, который определяет, соответствует ли данный вид лома завяленному поставщиком. При наличии мусора, различных неприемлемых включений эта информация, документально подтвержденная посредством фото- или видеофиксации, поступает в личный кабинет контрагента. В дальнейшем ПАО «ММК» оплату за мусор поставщику не производит.

Некондиционный лом либо возвращается поставщику, либо, по договоренности с поставщиком, цена данной партии металлического лома снижается для приведения в соответствие с более низкой ценовой группой. Это также приводит к существенной экономии средств.

С мая текущего года, когда проект вступил в активную фазу, ММК посредством отбраковки мусора, возврата лома или перевода его в другую ценовую группу не оплатил заявленный поставщиком лом на сумму более ста миллионов рублей.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, в мае экономия составила 34,56 млн рублей, в июне - 22,3 млн рублей, в июле - 47,7 млн рублей.

Большое значение имеют и аспекты, связанные с промышленной безопасностью. За счет того, что контролер, управляющий коптером, находится вне опасной зоны выгрузки, использование дронов обеспечивает безопасное выполнение работ.

В ближайшее время на комбинат должны поступить еще два квадрокоптера, после чего проект можно будет считать окончательно завершенным.

Интересно, что данные дроны используются не только для приемки лома, но и для других целей, в частности для мониторинга строящихся объектов ПАО «ММК».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
14.09.20 15:41
ВТБ снизил ставки по рефинансированию автокредитов
14.09.20 14:40
Руководство ЮУТПП наградило студентов-юристов
11.09.20 13:51
На Южном Урале в два раза сократилось количество жалоб на мисселинг
11.09.20 11:56
Комфортное обслуживание и уникальные решения: в центре Челябинска обновили офис банка «Открытие»
11.09.20 10:06
Дефицит бюджета Челябинской области с начала 2020 года вырос в 1,5 раза
10.09.20 17:49
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
09.09.20 17:37
ВТБ выдал на Южном Урале «Ипотеку с господдержкой» на 950 миллионов рублей
09.09.20 15:07
Федеральные эксперты высоко оценили потребительские качества недвижимости, которую возводит строительная компания «Легион».
09.09.20 14:15
ВТБ: за лето оборот внутреннего туризма на Среднем Урале вырос в 2,5 раза
08.09.20 16:19
ВТБ выдал более одного триллиона рублей розничных кредитов
Среда обитания
Сегодня, 13:03
Дождь идет - Челябинск плывет: ливневки не справляются
Общество
Сегодня, 14:26
Текслер поручил начать подключение соцобъектов к теплу с 16 сентября
Новости
Сегодня, 17:00
Экономика
ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира
Сегодня, 16:29
Среда обитания
Ленинский район Челябинска превратился в Венецию
Сегодня, 16:08
Происшествия
В СИЗО Челябинска покончил с собой известный националист Максим «Тесак»
Сегодня, 15:39
Культура
В бывшем бомбоубежище в центре Челябинска готовят выставку стрит-арта
Сегодня, 15:25
Культура
Новый сезон челябинский «Манекен» откроет «Двенадцатой ночью» Шекспира
Материалы рубрики
Сегодня, 17:00
Экономика
ВТБ Онлайн запускает переводы на карты более чем 100 стран мира
Вчера, 20:07
Экономика
ММК повышает энергетическую эффективность и экономит миллионы
Вчера, 15:02
Экономика
ВТБ: летом уральцы вдвое сократили покупки за рубежом
Вчера, 14:59
Экономика
Челябинский цинковый завод выходит на новые рынки сбыта
Вчера, 13:31
Экономика
Большинство муниципалитетов Челябинской области качественно планируют бюджет
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика