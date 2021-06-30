30.06.2021
Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию
29.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
29.06.2021
В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова
29.06.2021
В Магнитогорске задержан контрабандист
29.06.2021
Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом
Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию
26.04.2021
Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды
14.12.2020
Южноуральские полицейские настаивают, чтобы банки приостановили выдачу кредитов онлайн
14.12.2020
Врачей Челябинской области будут бесплатно возить на такси
25.11.2020
Уральские ИТ-эксперты примут участие в ведущей конференции по искусственному интеллекту
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021