Экономика Челябинской области переходит на мобилизационные рельсы – предприятия региона подключаются к производству необходимых для мобилизованных вещей.

«Экономика переходит на мобилизационные рельсы. Это не фигура речи, а насущная необходимость. Эту работу мы уже начали», – заявил губернатор Алексей Текслер на заседании региональной призывной комиссии по мобилизации. -

По словам главы региона, предприятия области подключаются к производству обмундирования, походного снаряжения и иных требуемых вещей.

«В ближайшее время проведу расширенное совещание с промышленниками, где еще раз проговорим задачи, связанные с обеспечением наших бойцов», - отметил губернатор.

Текслер напомнил, в регионе параллельно с призывом налаживается система обеспечения мобилизованных необходимым походным снаряжением, средствами личной гигиены, сухпайками, аптечками, одеждой. К работе подключились промышленные предприятия региона. Сегодня помощь оказывают более 100 предприятий промышленного сектора и агропрома.